Quando penso na área gourmet, penso em muito mais do que um espaço físico dentro de casa. Para mim, como arquiteta e apaixonada pela criação de ambientes que unem pessoas, esse é o lugar onde histórias se encontram, risadas ecoam e as memórias mais afetivas ganham forma. É o espaço que tem se tornado o coração das residências brasileiras, especialmente para aqueles que amam receber e compartilhar momentos únicos com a família e os amigos.

Nos últimos anos, tenho percebido um aumento significativo no interesse dos clientes por áreas gourmet. Seja um cantinho aconchegante para uma conversa ao pé da churrasqueira, um amplo espaço com mesa de jantar e forno à lenha, ou até mesmo um local integrado à piscina, todos eles compartilham algo em comum: a intenção de proporcionar experiências inesquecíveis. Afinal, quem não gosta daquele churrasco de fim de semana, regado a boas conversas e gargalhadas, enquanto as crianças brincam por perto?

Virou tradição para os brasileiros que buscam reformas em casa investir em áreas de convivência, sendo as gourmets as preferidas. Isso reflete uma tendência: mais do que ambientes bonitos, queremos espaços funcionais e emocionais, que traduzam nosso estilo de vida.

Como dica de projeto uma área gourmet, sugiro preocupar-se não apenas com a estética, mas com a funcionalidade e a alma do lugar. Cada detalhe conta: desde o posicionamento estratégico da churrasqueira e a escolha de um revestimento que combine beleza e praticidade, até a iluminação que cria um clima convidativo ao entardecer. Para mim, é fundamental que esse espaço seja acolhedor, independentemente do tamanho.

Lembro de um projeto recente que entreguei para uma família apaixonada por gastronomia. Eles queriam um espaço onde pudessem preparar pratos juntos e, ao mesmo tempo, receber os amigos. Optamos por uma bancada em “L”, que conectava o chef da vez com os convidados. O resultado foi uma área dinâmica, cheia de personalidade e, principalmente, de propósito: unir as pessoas.

Outra dica importante ao planejar uma área gourmet é a integração com o restante da casa. Hoje, a tendência é criar ambientes conectados, sem barreiras visuais, para que a energia da casa flua de forma leve. Um espaço gourmet integrado com a sala de estar ou com a varanda, por exemplo, valoriza ainda mais a convivência e torna a experiência de receber mais completa.

E não podemos esquecer do papel da personalização. Cada família tem seu jeito único de viver e se reunir. Há quem prefira uma pegada mais rústica, com muita madeira e tons terrosos, enquanto outros se encantam com um estilo moderno e minimalista, repleto de linhas retas e materiais como inox e vidro. Meu trabalho é captar essa essência e traduzi-la em um projeto que reflita a identidade de quem vai viver ali.

Para quem está pensando em investir em uma área gourmet, meu conselho é simples: priorize o que faz sentido para você e sua família. Gosta de cozinhar? Invista em uma boa bancada e eletrodomésticos práticos. Prefere um espaço mais social? Foque em um layout que acomode bem os convidados e traga entretenimento como música e TV. O mais importante é que esse espaço se torne o palco dos melhores momentos da sua vida.

No fim das contas, a área gourmet é muito mais do que um espaço para cozinhar. É onde nos conectamos com quem amamos, onde os dias comuns se tornam especiais e onde criamos memórias que aquecem o coração. Afinal, a verdadeira beleza de um projeto está em sua capacidade de transformar uma casa em um lar.

E você, já pensou em como seria a área gourmet dos seus sonhos?

Que tal começar a planejar hoje?

* Janaine Libonato Gordin Ribeiro é arquiteta e urbanista formada pelo Centro Universitário da Grande Dourados (UNIGRAN) em 2011. Atua na área há mais de uma década sendo responsável por projetos de arquitetura e design de interiores, detalhamentos, regularizações e acompanhamento de obras. Apaixonada por transformar ideias em realidade, combina criatividade, eficiência e atenção aos detalhes em seus projetos, entregando soluções arquitetônicas inovadoras e funcionais.

