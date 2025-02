Armeiro do PCC cai pra polícia na Praia Azul

Um homem apontado como “armeiro” do PCC foi detido em ação da polícia na noite desta segunda-feira em Americana. O rapaz foi sargento do exército e tinha com ele munição até para arma de guerra.

Equipes do 10° BAEP seguiram pista de denúncia anônima que indicava que na Praia Azul seria a morada do rapaz. Eles foram até o local e fizeram contato com moradores que indicaram uma chácara vizinha como sendo local de reunião de pessoas desconhecidas pela vizinhança.

Na incursão à chácara eles perceberam barulhos de dentro da casa, mas eram aparelhos eletrônicos ligados. Os motoristas das viaturas que ficaram do lado de fora avistaram um veículo indo em direção a chácara. Mas ao perceber a presença policial virou bruscamente e fingiu que entraria em uma outra chácara.

Armeiro confessou

O condutor do veículo foi abordado e confessou ser armeiro responsável pela manutenção/manuseio/limpeza de armas da facção criminosa PCC.

Ele disse também que as armas são utilizadas em grandes roubos (domínio de cidades/novo cangaço). No porta malas do veículo, dentro de uma mala cinza, estavam acondicionadas 20 munições intactas de calibre 7.62 (calibre de guerra).

G.A.S, 33, também confessou para as equipes que na chácara, no seu quarto, teria mais 30 munições de 7.62 preparadas em fita metálica para utilização em metralhadora MAG (arma de guerra) e mais 40 munições de calibre 7.62 em uma colmeia caseira.

Todas munições, veículo, ferramentas diversas e o celular do infrator foram apreendidos pelo plantão Policial de Americana.

Indagado sobre o conhecimento específico em armas, o infrator disse que foi Sargento do Exército Brasileiro por um ano e meio.

G.A.S recebeu voz de prisão em flagrante, teve seus direitos constitucionais lidos e preservados e ficou preso à disposição da justiça.

