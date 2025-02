Sinpro faz assembleia para professores Sesi e Senai

Sinpro Campinas convoca professores do SESI/SENAI para Assembleia decisiva no dia 27

Assembleia, Campanha Salarial, Senai, Sesi 13 de fevereiro de 2025

As negociações com o SESI/SENAI estão enfrentando um momento crítico, e a situação exige a união e a mobilização de todos os professores desta instituição situadas nos municípios que formam a nossa base de atuação.

Diante da resistência da direção da rede SESI/SENAI em atender às reivindicações da categoria, o Sinpro Campinas e Região reforça a importância da participação ativa dos docentes nas próximas ações.

A primeira delas, no dia 27 de fevereiro (quinta-feira), será a grande Assembleia da Campanha Salarial 2025, que acontecerá de forma presencial na sede do Sindicato, a partir das 9h. E com ponto abonado, ou seja, nenhum professor terá o dia descontado em folha!

Este será o Dia D para a categoria, um chamado para que os professores se unam em prol de um resultado justo e digno. Precisamos reunir a maior quantidade possível de docentes para mostrar força coletiva e garantir que as vozes dos educadores sejam ouvidas.

Contamos com a participação de todos neste momento decisivo, onde iremos discutir os rumos das negociações e definir ações de mobilização.

Na próxima semana, os diretores do Sinpro começarão a visitar as unidades do SESI/SENAI para fortalecer o abaixo-assinado em defesa da valorização salarial dos professores. Fique atento às redes sociais do Sindicato, agende-se e participe das atividades referentes à sua categoria.

Valorização e Aumento Real!

Ainda não assinou o abaixo-assinado dos professores do SESI/SENAI? Faltam poucas assinaturas para chegarmos à 1 mil nomes. Clique aqui (https://encurtador.com.br/dPwHx) e assine você também. Importante: após assinar, você deve confirmar sua assinatura por meio do link que receberá via e-mail.

Serviço da Assembleia Geral – SESI/SENAI

Data: 27/02 (quinta-feira)

Horário: 9 horas

Local: Sede do Sinpro Campinas e Região (Av. Profa. Ana Maria Silvestre Adade, 100, Parque das Universidades, Campinas-SP

