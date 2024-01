Arquidiocese de SP arquiva investigação contra o Padre Júlio

A arquidiocese de São Paulo deicidiu arquivar a investigação

que foi aberta contra o Padre Júlio Lancellotti. O órgão da igreja Católica já comunicou o Vaticano.

Foi constatado que se tratava do mesmo vídeo antigo já atestado como fraude pelas autoridades.

A Circunscrição da Igreja Católica no estado afirma que não há materialidade no vídeo de teor sexual usado pela extrema direita paulistana pra perseguir e atacar o religioso.

O advogado responsável por fazer o levantamento dos perfis que cometeram calúnia e difamação contra o religioso anunciou que pedirá ao Twitter (X) a identificação das pessoas que fizeram os comentários para que sejam responsabilizados nas esferas CÍVEL E CRIMINAL. Eu gostaria de agradecer a todos que ajudaram a identificar esses perfis de ódio.

