O Museu da Imigração de Santa Bárbara d’Oeste estará tomado pelo clima junino neste sábado, dia 20, a partir das 16 horas, com o 3º Arraiá do Traquitana. A entrada é solidária, mediante doação de um litro de leite, que será repassado ao Fundo Social de Solidariedade.

Entre as atrações, estão a quadrilha inclusiva do instituto Pernas da Alegria e show ao vivo com o cantor Pedro Huggo, além de food truck e barracas com comidas típicas. Também haverá Feira de Artesanato, bem como participação da AMAI-SBO, com área recreativa para crianças.

O evento é realizado pelo Bloco do Traquitana, com apoio da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e do Fundo Social de Solidariedade, e promoção da Rota do Arraiá da EPTV.

Serviço:

3º Arraiá do Traquitana

Dia 20 de junho (sábado), das 16h às 22h30

Local: Museu da Imigração | Rua João Lino, 371, Centro, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada solidária, com doação de um litro de leite