PM prende 7 por sequestro, tráfico e violência em Americana e SBO

Ocorrências mobilizaram equipes do 19º BPM/I e terminaram com prisões em flagrante por crimes graves, incluindo cárcere privado e agressões

Uma série de ocorrências atendidas pelo 19º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) entre a quinta-feira (18) e este domingo (21) resultou na prisão de sete pessoas por crimes como sequestro e cárcere privado, tráfico de drogas, violência doméstica, lesão corporal, desacato e resistência. As ações aconteceram em Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

A ocorrência de maior gravidade foi registrada na madrugada de sexta-feira (20), em Santa Bárbara. Policiais militares foram acionados para averiguar uma denúncia de disparo de arma de fogo no Jardim Manacás e encontraram uma vítima de 22 anos que relatou ter sido sequestrada por quatro homens conhecidos.

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Cárcere privado e agressões

Segundo o relato, o jovem foi obrigado a entrar em um veículo Honda Fit e levado até um canavial, onde sofreu agressões com socos, chutes e golpes de taco de beisebol, além de ameaças com arma de fogo. A vítima apresentava manchas de sangue nas roupas e foi encaminhada ao Hospital Municipal Dr. Afonso Ramos, onde foram constatadas diversas lesões.

Com base nas informações fornecidas, as equipes localizaram o veículo utilizado no crime e abordaram os quatro suspeitos, com idades entre 21 e 25 anos. Durante as buscas, os policiais encontraram o taco de beisebol utilizado nas agressões. Os envolvidos admitiram a agressão, mas a arma mencionada pela vítima não foi localizada. Todos tiveram a prisão em flagrante ratificada e permaneceram à disposição da Justiça.

Agredida pelo companheiro

Outra prisão ocorreu na noite de quinta-feira (18), em Americana. Policiais foram acionados para uma ocorrência de violência doméstica em uma residência localizada nos fundos de um imóvel em reforma na Rua Angelo Ortolan.

No local, uma mulher relatou ter sido agredida pelo companheiro após uma discussão. Ambos apresentavam escoriações pelo corpo. O homem, que aparentava estar sob efeito de drogas, resistiu à abordagem policial e precisou ser contido. Após atendimento médico, as partes foram conduzidas à Central de Polícia Judiciária, onde a prisão em flagrante foi ratificada pelos crimes praticados no contexto de violência doméstica.

Conhecido traficando no Zabani

Ainda no combate ao tráfico de drogas, uma prisão foi registrada na tarde de sexta-feira (20), no bairro Zabani, em Santa Bárbara d’Oeste. Durante patrulhamento, os policiais abordaram um homem de 21 anos já conhecido por envolvimento com o tráfico na região. Com ele foram encontrados 28 eppendorfs de cocaína, R$ 17 em dinheiro e um celular. O suspeito confessou a comercialização dos entorpecentes e permaneceu preso.

Adega escondia

Na madrugada de sábado (21), outra ação contra o tráfico terminou com a prisão de um homem de 20 anos em Adega na Rua São Jorge, em Americana. Após denúncia anônima, os policiais localizaram no estabelecimento 35 porções de cocaína, 92 porções de maconha e R$ 1.211,95 em dinheiro. O suspeito, de 20 anos, foi preso em flagrante e encaminhado ao Plantão Policial.

Mais drogas no Monte Verde

Já na noite de sexta-feira (20), uma ocorrência de tráfico também foi registrada no bairro Monte Verde, em Americana. Após denúncia anônima, policiais encontraram drogas com uma mulher de 40 anos e localizaram mais entorpecentes durante as buscas. Apesar da apreensão de 80 porções de cocaína, 43 porções de maconha prensada, 17 porções de maconha do tipo colombiana, três celulares e dinheiro, a autoridade policial determinou apenas o registro da ocorrência, liberando os envolvidos após os procedimentos legais.

Ao todo, as ocorrências atendidas pelo 19º BPM/I resultaram em sete pessoas presas e grande quantidade de drogas apreendidas, reforçando o trabalho de combate ao crime realizado pela Polícia Militar na região de Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

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