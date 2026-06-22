Conexidades: Hortolândia se consolida como polo de desenvolvimento e tecnologia

Em evento realizado em Campos do Jordão, Prefeitura fez a exposição do potencial econômico, cultural e de qualidade de vida hortolandense

Hortolândia segue como uma das protagonistas no cenário nacional pela modernização tecnológica, desenvolvimento econômico, sustentabilidade e qualidade de vida oferecidas na cidade. Durante a nona edição do Conexidades 2026 – Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados, realizado entre os dias 15 e 19 de junho, em Campos do Jordão, o município marcou presença e foi representado também pelo do prefeito Zezé Gomes, que visitou o evento nesta quarta-feira (18/06).

“Participar, mais uma vez, com estande próprio de um evento como este é importante para a troca de experiências, principalmente nas áreas que Hortolândia se destaca como polo de inteligência, inovação e para ilustrar o mundo tecnológico que temos instalado em nosso município, sempre com o objetivo de ampliar ainda mais nossa estrutura e mostrando para outras cidades o que é realizado em nosso município. Seguimos trocando informações e ampliando conhecimentos”, comentou o prefeito.

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Além dos avanços na área de tecnologia, não faltou pão de queijo para quem passava pelo estande. Conhecida como a cidade que mais produz a iguaria no país, o estande de Hortolândia no evento ofereceu amostras do produto, iniciativa que que contribui para reforçar o rótulo do município. O talento musical hortolandense também não ficou de fora e na noite de quarta-feira (17/06), o Quinteto Cultura, banda criada pela Secretaria Municipal de Cultura, levou música e entretenimento para animar os participantes do Conexidades. Quem passou pelo espaço de Hortolândia no evento também recebeu informativos que evidenciam os avanços que o governo municipal tem obtido em diversas áreas desde 2022.

De acordo com os organizadores, entre 10 mil e 12 mil participantes estiveram no complexo de eventos ao longo da programação do Conexidades. Além das participações nas duas últimas edições do Conexidades, no ano passado, por exemplo, a cidade participou do UITP Summit 2025, o maior encontro global de mobilidade urbana e transporte público na Alemanha.

Nos últimos anos, o prefeito Zezé Gomes tem fortalecido o networking e ampliado as oportunidades de inovação e conhecimentos para a atração de novas empresas e empreendimentos. E a missão da Administração Municipal é fortalecer o desenvolvimento para agora e para o futuro, como projeta a Secretaria de Governo, Ieda Manzano.

“Vamos aproveitar nossa participação em mais um evento como o Conexidades para intensificar nossa relação com outras cidades e aumentar o volume de negócios que Hortolândia pode atrair. Toda experiência é válida e nosso trabalho continua focado no crescimento sustentável, cuidado com as pessoas e planejamento das obras e ações para agora e para os próximos anos”, comentou a secretária de Governo, Ieda Manzano.

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