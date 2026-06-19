Brahma chope, marca Ambev, e GOL Linhas Aéreas anunciaram nesta quarta-feira (17) uma parceria única no mercado de aviação: o desenvolvimento de um trolley com chopeira especialmente projetado para operar em aeronaves comerciais. A iniciativa torna a GOL a primeira companhia aérea do Brasil e das Américas a oferecer o serviço a bordo, permitindo que os clientes desfrutem do Chopp Brahma, Chopp de verdade, não pasteurizado e mais cremoso, a trinta mil pés de altitude, elevando ainda mais o padrão de hospitalidade da Companhia.

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A iniciativa permitirá que clientes GOL maiores de 18 anos desfrutem (sempre com moderação) do Chopp Brahma a bordo em voos selecionados ao longo dos próximos 12 meses. Após o voo inaugural, o serviço ainda será disponibilizado em mais 1.000 voos selecionados e o consumo acontecerá sem custo adicional para clientes.

“Brahma sempre esteve presente nos momentos de maior celebração dos brasileiros, e agora estamos elevando esse brinde literalmente para as nuvens. O lançamento deste trolley inédito com a GOL não é apenas uma inovação logística, é uma nova forma de conectar as pessoas com a cultura do nosso país. Estamos muito orgulhosos de sermos pioneiros ao lado da GOL, transformando um voo regular em uma experiência memorável.” comenta Julia Maalouli Hajli, diretora de Trade Marketing da Ambev.

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Além disso, o Chopp Brahma é um produto autenticamente brasileiro, que representa o melhor da marca e é símbolo cultural, então nada melhor do que usar o Chopp para inaugurar essa experiência exclusiva com a GOL.

Celebração e Chope Brahma nas alturas

O lançamento do trolley Chopp Brahma aconteceu nesta quarta-feira, 17 de junho, em um voo saindo do Galeão (GIG) para Fortaleza (FOR) com clima de festa e brasilidade. A bordo, os clientes viveram uma experiência exclusiva. Após o serviço de bordo padrão, foi oferecido um serviço especial com petiscos e Chopp Brahma servido diretamente pelo trolley com quatro barris e dois equipamentos embarcados para garantir a qualidade e a cremosidade da bebida até o último copo. O momento ganhou ainda mais destaque com um pocket show do cantor Dudu Nobre, que se apresentou ao vivo enquanto o chopp era servido pelos corredores da aeronave. Os demais voos selecionados da malha passam a operar após o dia 18 de junho.

O desenvolvimento do equipamento levou alguns anos pela equipe de marketing e inovação da Ambev e da GOL, passando por rigorosas adequações técnicas de segurança aeroespacial e validações operacionais para garantir que a bebida chegue perfeita ao copo do cliente com a mesma qualidade e cremosidade mesmo a trinta mil de pés de altitude.

Gigantes do Mercado

A novidade consolida uma relação comercial de sucesso entre a Ambev e a GOL. A parceria já oferece a cerveja Corona em rotas selecionadas e salas VIP. O novo trolley reforça o espírito pioneiro de ambas as companhias, entregando uma experiência de marca disruptiva e histórica para o mercado de aviação civil nacional.