Consumidores percebem instabilidade incomum no sinal de internet e reportagem ouviu relatos de prestadores sobre rumores de demissões e previsão de queda na qualidade

Em março deste ano a gigante das telecomunicações Claro anunciou a aquisição de 73% da operadora Desktop, fundada em Sumaré e que possui uma sede na Avenida Ampelio Gazzetta, em Nova Odessa. A operação, de R$ 2,4 bilhões, ainda passa por aprovação de órgãos reguladores até a sua conclusão. O Novo Momento apura que a transição entre as empresas não estaria sendo tranquila, com possíveis demissões e instabilidade acima do normal no sinal de internet.

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Fundada na cidade de Sumaré em 1997, quando a internet engatinhava no Brasil, a Desktop cresceu exponencialmente nos últimos anos. A empresa é tida como ‘o maior provedor de fibra óptica do interior paulista’, com milhões de casas atendidas em cerca de 200 municípios. Até que a Claro comprou a operadora regional para avançar em áreas onde a concorrência era menor.

Segundo comunicado oficial, o preço de R$ 2,4 bilhões foi calculado a partir da avaliação total da Desktop, estimada em R$ 4 bilhões, descontada a dívida da empresa, de cerca de R$ 1,6 bilhão — ou seja, o valor final reflete o total da empresa menos suas obrigações financeiras.

A operação ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para ser totalmente concluída. A Claro pertence à mexicana América Móvil, controlada pela família do bilionário mexicano Carlos Slim.

Reportagem

No entanto, como toda e qualquer aquisição entre empresas, existe uma transição e transtornos podem ocorrer. A reportagem do Novo Momento ouviu clientes, prestadores de serviços e ex-funcionários da Desktop. São relatos informais de demissões e ajustes técnicos na rede, que inclusive estariam causando uma instabilidade anormal.

Consumidores citam que o sinal de internet tem caído com frequência nos últimos dias e técnicos que prestam serviços à empresa confidenciaram que a quantidade é incomum para a empresa. Além disso, o NM ouviu que a expectativa é de que, daqui pra frente, os serviços não tenham mais a mesma qualidade que consagrou a empresa.

A Desktop construiu entre os anos de 2024 e 2025 uma grande sede na descida da Avenida Ampelio Gazzetta, em Nova Odessa. A reportagem do Novo Momento entrou em contato por email com a assessoria da empresa, para saber como está a transição para a Claro e quais informações podem ser passadas aos consumidores. Confira abaixo a íntegra:

Desktop diz que está normal

“A Desktop informa que o processo de aquisição pela Claro segue em andamento e ainda depende da conclusão das etapas regulatórias previstas. Até que esse processo seja finalizado, a empresa continua atuando normalmente como Desktop, sem nenhuma participação da Claro nesse processo.

A operação da empresa permanece inalterada, assim como sua rede, atendimento, quadro de colaboradores e prestação de serviços. Os contratos vigentes seguem válidos, e os serviços técnicos e de suporte aos clientes continuam sendo realizados normalmente.

A Desktop reforça seu compromisso com a transparência e manterá seus clientes e o mercado informados sobre qualquer novidade relacionada ao processo. A empresa também reafirma sua missão de oferecer a melhor experiência em conexão e atendimento, mantendo o foco na qualidade dos serviços prestados”.