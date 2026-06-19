Novo Shopping – O prefeito Rafael Piovezan anunciou nesta sexta-feira (19) a implantação de um novo centro comercial em Santa Bárbara d’Oeste. O Firenze Mall, que será construído no bairro Dona Margarida, terá investimentos de cerca de R$ 50 milhões, contará com 60 operações comerciais e tem expectativa de gerar cerca de 400 empregos durante as obras e após o início das atividades, previsto para junho de 2027.

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O anúncio foi realizado junto dos sócios do empreendimento, que apresentaram detalhes do projeto. O Firenze Mall será implantado em uma área estratégica do Município, em um terreno atrás da Câmara dos Vereadores, às margens da Rodovia Luís Ometto (SP-306) e a menos de cinco minutos da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).

Durante o anúncio, que foi acompanhado por secretários municipais, vereadores e a imprensa, o prefeito Rafael Piovezan destacou a importância do investimento para o desenvolvimento econômico do município.

“Santa Bárbara d’Oeste vive um ciclo de crescimento e de transformação. A chegada do Firenze Mall é mais um exemplo disso. Demonstra a confiança dos investidores no potencial da nossa cidade e na nossa gestão e amplia as oportunidades para a população, com geração de empregos, fortalecimento da economia e novos serviços para os moradores”, afirmou.

“Este investimento reforça o momento positivo que Santa Bárbara d’Oeste vive. Temos trabalhado para criar um ambiente cada vez mais favorável ao empreendedorismo, à geração de empregos e ao desenvolvimento sustentável da cidade. O Firenze Mall chega para fortalecer uma região que cresce de forma planejada e com grande potencial econômico”, destacou o vice-prefeito Felipe Sanches.

Novo Shopping ou mall?

Com aproximadamente 5 mil metros quadrados de área construída, o empreendimento foi planejado para oferecer uma experiência integrada de compras, serviços, conveniência, gastronomia, entretenimento e qualidade de vida, segundo os empresários.

Entre os espaços previstos estão uma ampla área dedicada ao comércio e serviços, o Espaço Mercatto, de alimentação, e o Espaço Pet, destinado a serviços e produtos para animais de estimação.

Na área de alimentação e entretenimento, o Firenze Mall contará diversas opções gastronômicas, além de ambiente preparado para apresentações musicais ao vivo, transmissão de eventos esportivos em telão e outras atrações. O projeto também prevê uma área kids para atividades voltadas às crianças e às famílias.

Outro destaque será a academia instalada no segundo pavimento do complexo. Com cerca de 1.300 metros quadrados e vista panorâmica para toda a área do empreendimento, o espaço reforça a proposta de bem-estar e estilo de vida incorporada ao projeto. O Firenze Mall contará ainda com estacionamento interno gratuito para os visitantes.

Segundo os idealizadores, o empreendimento nasce em uma região que apresenta crescente demanda por comércio e serviços, acompanhando a expansão urbana do município e o desenvolvimento de bairros do entorno.

“Santa Bárbara d’Oeste se destaca pelo desenvolvimento econômico consistente e pela capacidade de atrair investimentos. A cidade possui localização privilegiada, mão de obra qualificada e uma população em constante crescimento. Esses fatores nos deram segurança para implantar um empreendimento deste porte, que contribuirá para o fortalecimento da economia local e para a qualidade de vida dos moradores”, afirmou Márcio Malamud, um dos sócios do empreendimento.