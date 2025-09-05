Artesãos da Ameriart marcam presença em feira no Pátio 330

Artesãos da Feira Ameriart, vinculada à Secretaria de Cultura e Turismo de Americana, estarão presentes na feira de artesanato organizada pelo Pátio 330, nos dias 6 (sábado) e 7 (domingo) de setembro. O novo centro comercial, situado na Avenida Affonso Pansan, 175, na Vila Bertini, receberá 100 expositores para o evento, realizado das 11h às 18h.

Com entrada e estacionamento gratuitos, o evento tem o apoio da Prefeitura de Americana e busca fortalecer o artesanato, dando visibilidade ao produto artesanal criado no município.

Os visitantes poderão conferir diversos itens feitos à mão, como artigos de decoração, moda, papelaria, objetos utilitários, brinquedos e opções de presente.

O secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini, destacou a parceria com o setor privado. “A Feira Ameriart é consolidada na cidade e a participação dos artesãos em iniciativas como essa reforça o apreço que Americana tem pelo trabalho manual criado em nossa cidade”, disse.

