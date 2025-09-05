Carlo Acutis, o adolescente católico que morreu aos 15 anos e ficou conhecido por evangelizar na internet se tornará santo no próximo domingo (7).
O Vaticano já prepara a cerimônia de canonização, e pendurou numa imagem do beato na Basílica de São Pedro nesta quinta-feira (4).
A canonização será feita pelo papa Leão XIV após ser suspensa por conta da morte do papa Francisco. Inicialmente, a cerimônia estava prevista para ocorrer no dia 27 de abril. Por ter nascido no final do século XX, Carlo Acutis se tornará o 1º santo “millennial”.
O adolescente ítalo-britânico morreu de leucemia aos 15 anos em 12 de outubro de 2006, dia de Nossa Senhora Aparecida. Os fiéis o apelidaram de “padroeiro da internet” já que ele tinha uma intensa atuação de evangelização online.
Outro depois de Carlo Acutis
O jovem italiano Pier Giorgio Frassati também será canonizado por Leão XIV. Ele ficou conhecido por ajudar os necessitados, e morreu de poliomielite na década de 1920.
