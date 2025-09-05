O vereador Rony Tavares entregou hoje (03/09), na sede da Cristiantex Magazine, no bairro Cidade Nova, uma moção de aplauso aprovada pela Câmara Municipal em homenagem aos 45 anos de atividades da empresa.

Estiveram presentes o vice-prefeito Felipe Sanches, o empresário José Mário, a mulher dele, Cristina, e o filho, Vinícius. A entrega da homenagem também contou com a presença do ex-presidente da Câmara barbarense e ex-vice-prefeito Anizio Tavares, além de funcionários da loja.

Durante a cerimônia, José Mário agradeceu a homenagem e ressaltou a importância da trajetória da empresa. “Fico feliz de chegar até aqui com toda nossa equipe atendendo com muito amor e carinho nossos clientes. Trabalhamos duro para manter a Cristiantex de pé ao longo desses anos, apesar de todas as dificuldades econômicas enfrentadas pelo país ao longo dos anos”, disse, lembrando que a loja começou com vendas nas ruas e depois em um pequeno salão de cerca de 30 metros quadrados.

O vereador Rony Tavares destacou a relação afetiva da comunidade com a empresa: “É uma alegria poder ser o autor da moção de aplauso para a loja Cristiantex Magazine, um lugar onde aprendi desde a infância a fazer as minhas compras. Uma loja que está no coração de todos os barbarenses”, afirmou.

Vereador se reúne com presidente do Sindicato e assessor do deputado federal Luiz Carlos Motta

O vereador Juca Bortolucci esteve reunido, na manhã desta quinta-feira (04), em seu gabinete, com o presidente do Sincomerciários de Santa Bárbara d’Oeste, Tietê, Cerquilho e Jumirim, Valdeir Matheus Ribeiro. Também participaram do encontro o assessor de imprensa do sindicato, João Carlos Hoio, e o responsável pelas relações institucionais da Fecomerciários, que também atua como assessor do deputado federal Luiz Carlos Motta, Carmo Granda.

Durante a reunião, os representantes da entidade convidaram o parlamentar para participar do Encontro Nacional com Motta, que será realizado no dia 27 de setembro, em Bragança Paulista.

O evento será um dia de diálogo e conexões voltado ao fortalecimento dos laços para o desenvolvimento regional, ocasião em que o deputado apresentará os trabalhos realizados para viabilizar investimentos do governo federal no estado de São Paulo.

Além de exercer o mandato de deputado federal pelo Partido Liberal (PL-SP), Luiz Carlos Motta é presidente da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo (Fecomerciários), entidade que representa 2,5 milhões de trabalhadores em todo o estado, com 72 sindicatos filiados.

