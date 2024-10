Articulado, Lucas Leoncine traz R$ 22 milhões para Americana

O vereador de Americana Lucas Leoncine (PSD) mostrou em seu primeiro mandato boa articulação para garantir investimentos para a cidade. Empresário, Lucas também parece ter “se encontrado” na política e cavou um espaço de confiança logo de cara com importantes ‘players’ políticos.

Leoncine conseguiu bater um “recorde individual” neste mandado ao emplacar mais de R$22 milhões em recursos para investimentos na cidade. Os repasses foram conquistados principalmente juntos ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), entre eles a recuperação da Estada Ivo Macris, com mais de R$13 milhões.

“Americana ficou muito tempo sem investimentos de grande porte na malha viária, além da Ivo Macris, nós conquistamos mais de 5,5 milhões para recapear toda a Avenida Armado Salles e, ainda, mais onze vias do Jardim Brasília”, enfatizou Leoncine, que é o Líder de Governo de Chico Sardelli na Câmara Municipal.

O setor da saúde é prioridade de acordo com o parlamentar. “O orçamento da prefeitura não era suficiente para ampliar o atendimento, com mais de 5 milhões que intermediamos pudemos garantir o funcionamento da UNACON, uma unidade de alta complexidade para tratamento de câncer. Também lutamos para garantir três anos consecutivos da carreata Mulheres de Peito, que é uma ação estadual voltada à prevenção do câncer de mama”, explicou.

A Unidade Básica de Saúde do Jardim Ipiranga recebeu R$ 200 mil para reforma, o que viabilizou a reabertura em 2022, e outros R$ 410 mil foram direcionados à APAE, que faz atendimento de pessoas com deficiência. Outra verba de R$ 70 mil foi direcionada para ações de bem-estar e saúde animal.

O Ginásio de Esportes “Aristides Pisoni” passou por obras de revitalização. Ao todo foram R$ 820 mil para reforma de todo o espaço que fica no Jardim Ipiranga, especialmente para restaurar o campo de bocha. No Jardim Guanabara, R$ 337 mil foram direcionados para a construção de um novo campo Society, após intermediação de emenda parlamentar com recursos federais.

Ligado ao Terceiro Setor, Leoncine também ajudou entidades que prestam assistência social. “Trouxemos verbas para o Benaiah, do Jardim Terramérica, para a Associação Americanense de Acolhimento, que cuida de crianças e jovens, e ainda para o CPC, reconhecido por acolher pessoas com deficiência visual. Apenas nessas ações foram R$ 200 mil, além de 180 cestas básicas”.

As emendas parlamentares e os recursos obtidos através de negociações com os governos estadual e federal ajudaram o orçamento municipal a garantir a execução de obras na cidade. “O vereador tem o dever de fiscalizar, mas o trabalho vai além. Sem esses recursos, não teríamos conseguido obras de melhoria no asfalto e expansão da rede de saúde. Sabemos que a cidade ainda tem muito a avançar, mas não posso deixar de enfatizar que em menos de três anos nosso trabalho trouxe um dos maiores investimentos da história”, apontou.