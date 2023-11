Artigo: Brotas para visitar, viver e investir

Brotas celebra três décadas de um turismo que vai muito além de receber gente de todos os cantos para aventura na natureza, uma das melhores opções do gênero no Brasil. É, também, uma jornada de oportunidades e crescimento econômico para o brotense e para quem mora em Brotas. Ao longo dos últimos sete anos como secretário de Turismo, testemunhei como essa atividade econômica cresceu no município, o que é comprovado pelo desempenho excepcional do Imposto sobre Serviços (ISS) Turístico. De 2016 a 2022, esse indicador quadruplicou, alcançando impressionantes R$ 2,2 milhões, sinalizando uma demanda crescente e constante dos turistas por Brotas.

E, neste ano, o ISS está a caminho de bater o recorde de todos os tempos. Até setembro, já acumulava R$ 2,1 milhão. Ou seja, a cada dia mais turistas escolhem Brotas. Importante ressaltar que mesmo o brotense que não trabalha com turismo ganha com o aquecimento da atividade. O ISS é destinado para melhoria da infraestrutura básica, que impacta na qualidade de vida do brotense. O sucesso do turismo de Brotas não é fruto do acaso. É resultado de uma série de fatores. Vários deles independem do trabalho da Secretaria Municipal de Turismo, mas outros estão diretamente ligados à gestão turística eficiente, atenta às demandas da iniciativa privada e comprometida com o desenvolvimento sustentável. Vamos listar:

A primeira, que faço questão de destacar, é a preservação do Rio Jacaré-Pepira, que corta Brotas e onde são realizadas várias atividades do turismo de aventura. De 2017 para cá, lutamos contra a degradação do manancial com tratativas para parar o dano e denúncias ao Ministério Público em três situações: a retirada de água do rio de forma irregular por uma fazenda de Brotas; a captação de água na nascente do rio pela cidade de São Pedro e, mais recentemente, por causa do assoreamento provocado por terras sob responsabilidade da Raízen.

Coordeno uma Secretaria de Turismo que ouve os anseios do empresariado do turismo, tanto que que o Plano Diretor de Turismo é elaborado pelo poder público e iniciativa privada em conjunto. O engajamento nas ações do poder público voltadas para o fomento do turismo é outro indicador do nosso trabalho. Desde que assumi o cargo de secretário de Turismo, em 2017, sempre tive boa interlocução com o governo do Estado, independentemente de quem ocupava a cadeira de governador. Trabalhamos juntos!

Também importante foi a criação de um plano de marketing, que vislumbrou novos produtos turísticos para Brotas de forma a reduzir a sazonalidade no turismo, o que era um problema. Foi assim, por exemplo, que nos tornamos um destino gastronômico. Também visando atrair turistas ao longo de todo o ano, criamos um calendário turístico, que aqueceu o destino na baixa temporada e reduziu a dependência das atividades de aventura na água nos meses de frio. Exemplo é o sucesso do Brotas Rock, Trirex e Broteco, entre outros eventos. Mais recentemente, criamos a Rota Cervejeira, que já conta com cinco cervejarias artesanais, para ampliar o leque do comer e beber bem em Brotas. Em 2024, já teremos a Semana Cervejeira.

Ainda em comunicação, é importante lembrar que Brotas saiu na frente de muitas estâncias ao contar com assessoria de imprensa para divulgar o destino. Outra valiosa conquista para o nosso turismo foi Brotas obter o tão aguardado título de Capital Nacional do Turismo de Aventura. Mesmo em tempos desafiadores, como durante a pandemia, não cruzamos os braços. Buscamos alternativas para manter a atividade turística. Implementamos protocolos sanitários eficazes, minimizando os impactos negativos no setor turístico.

Agora Brotas está entrando para o mapa do automobilismo mundial com a construção do RaceVille Speed Club, um clube com moderno autódromo regulamentado pela FIA, podendo até receber provas de stock car, e que tem como embaixador do empreendimento o ex-piloto de fórmula 1 Rubinho Barrichello. O automobilismo é mais uma modalidade do turismo de aventura no município, projeto que apostei desde o embrião. Acompanho de perto a implantação do RaceVille dando suporte aos empresários. Inclusive, para 2024 já temos quatro provas no calendário do automobilismo nacional previstas para Brotas.

Parcerias do poder público com a iniciativa privada, que gerem resultados para toda coletividade, fazem parte do meu jeito de administrar. Foi assim em Águas de São Pedro, quando firmamos relevantes parcerias com Cielo e Fiat, e em Brotas também com grandes empresas como Elo, Mitsubishi, Raízen, Jeep e agora Raceville. O resultado é que o turismo cada vez mais gera emprego em Brotas. E essa atividade econômica aquecida está, inclusive, motivando a chegada de empresas de redes nacional e estadual em nossa cidade. É a prova do potencial atrativo de Brotas como um local não apenas para visitar, mas para viver e investir.

Também a captação eficiente de verbas do Dadetur é prova da habilidade da gestão em garantir recursos para melhorias significativas na infraestrutura turística e qualidade de vida do brotense. A partir de 2017, foram realizadas em Brotas 14 importantes obras com essa verba e a interlocução com o governo estadual, que sempre tive como princípio, ajudou. Exemplo são a construção da ponte Capitão Modesto Salviatto Filho, que deu à cidade uma segunda opção de travessia do rio Jacaré-Pepira. No Parque dos Saltos, dentro da nossa cidade, a revitalização da ponte pênsil, da Casa de Máquinas e do espaço da Polícia Florestal e a ampliação da ETE, a Estação de Tratamento de Esgoto. Mais recentemente, a implantação de iluminação e corrimões nas trilhas do Parque dos Saltos.

Já para o bairro do Patrimônio, onde está a represa do Jacaré-Pepira, importante atrativo turístico, conseguimos a pavimentação de praticamente todas as ruas com essa verba do Dadetur. Além das verbas do turismo, Brotas, por ser um destino turístico relevante no Estado de São Paulo, recebeu R$ 24 milhões para recapear os 23 quilômetros da estrada vicinal que liga Brotas ao Patrimônio, a chamada Caminho das Cachoeiras. É uma obra que mostra o quanto o governo do Estado de São Paulo reconhece a importância do nosso turismo. Não apenas comemoramos três décadas de turismo, mas celebramos uma trajetória de inovação e compromisso com um futuro turístico sustentável e próspero. Nosso município não é apenas um destino turístico. É uma história de sucesso em constante evolução.

Fabio Pontes, secretário de Turismo de Brotas

