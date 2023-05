As diferenças de preços no Dia das Mães

Dia das Mães chegando

O Procon-SP realizou este ano mais um levantamento de preços de perfumes femininos, item que está entre as opções mais procuradas de presente para o Dia das Mães. O levantamento, a exemplo de 2022, foi feito em alguns dos principais sites de venda de perfumes e encontrou diferenças significativas — a maior foi no perfume Sí Passione, EDP, 100ml, da marca Giogio Armani: em um dos sites o preço era R$ 878,90 e em outro R$ 566,30, uma diferença de 55,20% (R$ 312,60 em valor absoluto).

A coleta de preços, realizada pelo Núcleo de Pesquisas da Escola de Proteção e Defesa do Consumidor do Procon-SP de 10 a 12 de abril, foi feita com o objetivo de oferecer uma referência de preço ao consumidor. E coletou os preços de 39 itens de diferentes marcas nos sites Beleza na Web, Lojas Renner, Época Cosméticos, Sephora e The Beauty Box.

Foram considerados os preços à vista anunciados no dia e horário da coleta, que não inclui frete, taxa de entrega, brindes, promoções, cupons de descontos, nem descontos em virtude de cadastros específicos ofertados pelos sites ou concedidos a uma determinada forma de pagamento. Também foram considerados apenas os itens à venda em, pelo menos, três dos sites pesquisados.

Veja aqui a pesquisa completa.

Comparação com pesquisa de 2022

Na comparação dos produtos comuns entre as pesquisas on-line de 2023 e 2022 (33 itens), constatou-se que houve, em média, acréscimo no preço médio de 9,64%, enquanto o Índice de Preços ao Consumidor — IPC-SP da FIPE, referente ao período de abril de 2022 a março de 2023, registrou variação de 5,77%.

Orientações ao consumidor

As compras pela internet, embora possam facilitar a vida de muitos consumidores, exigem também alguns cuidados extras como, por exemplo, conhecer a loja, a marca e o produto que se deseja adquirir. E, se for para presentear, conhecer as preferências de quem o receberá.

Na escolha de perfumes, nacionais ou importados, todas as informações devem estar em língua portuguesa, principalmente na embalagem, tais como: cuidados ao usar, características, prazo de validade, composição, volume/quantidade, condições de armazenamento, identificação do fabricante ou importador e registro no órgão de fiscalização.

O consumidor também deve ficar atento aos prazos e às condições de entrega e exigir sempre a nota fiscal na aquisição de qualquer produto, pois ela é importante caso seja necessário fazer valer os seus direitos.

É direito do consumidor, por tratar-se de uma compra à distância, o arrependimento da compra, no prazo de sete dias da aquisição ou do recebimento do produto, sem ônus. E para maior segurança, em caso de desistência, faça sempre o cancelamento por escrito.

Em caso de algum problema, recomenda-se inicialmente entrar em contato com o fornecedor para tentar uma solução de boa-fé; em não sendo possível, o consumidor pode registrar uma reclamação no site.

