Detran leiloa 1000 veículos. Lances a partir R$ 1 mil

Este maio, a Sato Leilões realiza seis disputas de veículos do Detran

(Departamento Estadual de Trânsito), nos pátios de Osasco, Santa Fé do Sul e Jales. Entre os lotes disponíveis, 177 veículos têm direito a documentação, ou seja, podem ser utilizados para circulação, e 1320 estão no fim da vida útil e são leiloados como sucata. Os veículos já estão disponíveis para receber lances no site oficial do leiloeiro.

As disputas começam no dia 02 de maio a partir das 10 horas e a última no dia 09, a partir do mesmo horário. Entre os destaques destes leilões estão os automóveis de passeio como um HB20 2022 a partir de R$ 25.500,00 e uma Tucson GLSB 2014 com lance inicial de R$ 28.000,00, ambos com direito a documentação. Além disso, o leilão é bem variado contando com diversas marcas de motocicletas, como Honda e Yamaha, bem como diversos modelos.

“Temos lotes com preços muito acessíveis neste leilão. Para aqueles que desejam possuir um veículo de passeio, esta é uma excelente oportunidade para adquirir um bem. Assim como as sucatas, que não ficam paradas, mas são reutilizadas e acabam por evitar poluição”, ressalta Antonio Hissao Sato Junior, leiloeiro público oficial e CEO da empresa Sato Leilões.

Sobre a Sato Leilões

A Sato Leilões é uma empresa especializada em realizar leilões de diversos segmentos, entre eles de bancos, seguradoras, usinas, empresas públicas e privadas e demais comitentes sob esta forma de comercialização.

Além disso, a empresa possui equipes distintas para gerenciamento de cada segmento de mercado (imóveis, Leilões extrajudiciais com fundamento na Lei Federal 4.591/64 — Das incorporações imobiliárias, e Lei Federal 9.514/97 Sistema de Financiamento Imobiliário – SFI, veículos, (inteiros e sinistrados), aeronaves, inservíveis, máquinas e equipamentos, obras de artes e demais bens) podendo desta forma dar um atendimento mais eficiente e diferenciado para cada público distinto.

