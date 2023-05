Viagens durante o feriado aumentaram até 170%

As viagens no fim de semana prolongado pelo feriado do Dia do Trabalhador

celebrado nesta segunda-feira (1), aumentaram até 170% na comparação com o mesmo período do ano passado. As informações são da BlaBlaCar, plataforma multimodal que oferece deslocamentos intermunicipais e interestaduais por meio de caronas e ônibus. O crescimento de três dígitos diz respeito à venda de passagens de ônibus pela plataforma. Já em relação ao número de viagens feitas com caronas o crescimento foi de 60% considerando o mesmo comparativo.

Para os deslocamentos feitos com ônibus, o destaque foi o Estado do Espírito Santo, que teve cinco vezes (+542%) mais procura por viagens nesse período do que no ano passado, seguido pelo Rio Grande do Sul (+432%) e São Paulo (+348%). As principais rotas foram: Florianópolis>Porto Alegre (+120%), Juiz de Fora>Rio de Janeiro (+78,9%), Campos dos Goytacazes>Vitória (+363,5%), Campinas>São Paulo (+302,6%) e Aracaju>Salvador (+87,8%).

Para quem viajou de carona, os principais destinos foram: São José dos Campos>São Paulo, Praia Grande>São Paulo, Campinas>São Paulo e São José dos Campos>São Paulo.

Sobre a BlaBlaCar

A BlaBlaCar é líder mundial de viagens compartilhadas por meio de caronas, permitindo que mais de 100 milhões de membros compartilhem rotas em 22 países. A plataforma utiliza tecnologia de última geração para preencher assentos vazios na estrada, conectando membros que buscam uma carona ou uma viagem de ônibus. Ao desenvolver uma rede de mobilidade ecologicamente sustentável, a comunidade BlaBlaCar poupa 1,6 milhão de toneladas de CO2 e permite 120 milhões de conexões entre os membros, todos os anos. Para mais informações, acesse este link .

