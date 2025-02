Assistência Social de Americana abre vagas de estágio em 5 áreas

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), abriu está com oportunidades de estágio abertas para estudantes de Ensino Superior nas áreas de Serviço Social, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Direito e Administração.

Cada segmento conta com uma vaga.

Estágio na Assistência Social

O envio de currículos deve ser feito pelo e-mail: [email protected]. Os estagiários receberão bolsa auxílio para jornada de seis horas diárias (30 horas semanais) no valor de R$ 1.008,96, além do auxílio transporte de R$ 126,12.

O prazo para inscrição termina no dia 10 de março.

Americana 150 anos: pesquisadores da Unicamp visitam pontos turísticos da cidade

Pesquisadores do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas (NEPP) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) participaram, nesta quarta-feira (19), de uma visita guiada a pontos turísticos de Americana, organizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação e apoio das secretarias de Cultura e Turismo e de Meio Ambiente. A atividade proposta pela Educação tem o objetivo de integrar a história da cidade à formação ministrada pelos pesquisadores a educadores municipais.

O grupo formado por professores da universidade, supervisores e diretores da Educação esteve na Igreja São João Batista, em Carioba, nas indústrias e tecelagens do mesmo bairro, na Casa de Cultura “Hermann Müller”, na Estação Cultura, no calçadão central, no Jardim Botânico Prefeito Carrol Meneghel e na Basílica de Santo Antônio de Pádua, acompanhado de uma guia turística.

