Toda a transcrição e armazenamento são realizados dentro do ambiente digital seguro do TJSP, sem exposição a redes externas. O sistema também segue práticas de compliance rigorosas para proteção de dados, preservando a privacidade de informações sensíveis e o sigilo das partes envolvidas nos processos.

Benefícios observados no TJSP

Desde a implementação da Neural Meeting Notes, o Tribunal de Justiça de São Paulo observou uma série de benefícios:

Otimização da produtividade: A automatização das atas liberou horas de trabalho que antes eram dedicadas à criação manual de documentos, permitindo que as equipes focassem em atividades mais estratégicas.

Flexibilidade e adaptação ao setor judicial: A personalização da solução permitiu o reconhecimento de propriedades específicas do sistema judicial, garantindo uma transcrição que inclui dados de processos e nomes das partes envolvidas, essenciais para o contexto do tribunal.

Expansão facilitada: : A eficácia e facilidade de uso da Neural Meeting Notes geraram um efeito orgânico de divulgação dentro do TJSP, com mais departamentos e colaboradores aderindo à tecnologia.

Segurança de dados: Com o processamento de todas as informações realizado no ambiente interno do TJSP, a ferramenta assegura a confidencialidade e proteção dos dados, respeitando os critérios de segurança indispensáveis ao setor público.

Parceria que transforma

A implementação da Neural Meeting Notes no Tribunal de Justiça de São Paulo não apenas trouxe eficiência aos processos administrativos e judiciais, mas também reafirmou o compromisso da Brasoftware em oferecer soluções tecnológicas que respondam a necessidades específicas do setor público. A customização para o TJSP, que incluiu funcionalidades específicas para o contexto judicial, demonstra o potencial da ferramenta para transformar o dia a dia de organizações complexas e com alto volume de informações sensíveis.

Para Rodrigo Rick Vieira, Gerente de Serviços da Brasoftware, o objetivo da empresa é garantir que inovação se traduza em ganhos práticos e palpáveis para seus clientes. “Para a Brasoftware, inovação é realizar ações de uma forma diferente do convencional, agregando produtividade, economia de tempo e melhoria da experiência. No TJSP, conseguimos implementar rapidamente uma solução intuitiva e segura que faz a diferença no cotidiano de quem lida com informações cruciais e processos rigorosos”, afirma Rodrigo.

Guilherme Taliba, líder da área de Inovação da Brasoftware, acrescenta que a Neural Meeting Notes é mais do que uma solução tecnológica; é uma mudança cultural para as instituições que a adotam. “Ao fornecer uma solução intuitiva e capaz de otimizar processos essenciais, contribuímos não só para um aumento imediato da produtividade, mas também para uma mudança na maneira como o TJSP adota novas tecnologias. Acreditamos que a transformação digital no setor público é uma jornada, e o TJSP está dando passos significativos para modernizar suas operações e assegurar um serviço de excelência para a sociedade,” conclui Guilherme.

Sobre a Brasoftware

Fundada em 1987, a Brasoftware é um dos principais provedores de tecnologia do mercado brasileiro, tendo em seu portfólio soluções de companhias como Microsoft, Adobe, Autodesk, Citrix, Broadcom, ForcePoint, Veritas, VMware, Veeam, entre outras. Conta com uma divisão de serviços, a Brasoftware Consulting, com foco em serviços gerenciados e projetos de inovação, IA e transformação digital.

Orientada pelo compromisso com a excelência técnica e a valorização do capital humano, a Brasoftware se orgulha de ser uma empresa 100% nacional, líder em seu segmento, e de levar inovação e tecnologia para clientes dos mais diversos perfis.

Com escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre e Brasília, a companhia tornou-se um dos maiores parceiros no gerenciamento e implementação de soluções em Cloud Computing, e recebeu importantes premiações, como a de Melhor Parceiro do Mundo da Microsoft.

Com Faturamento já registrados de R$ 3.5 bilhões em 2023, tem em seu portfólio clientes como Ache, Bradesco, CEF, Claro, Energisa, EY, KPMG, Grupo Anima, Grupo Votorantim, Kroton, Petrobras, SENAC, Tecban, Totvs, TJ – SP, UOL, VALE entre outros. Com um crescimento de 15% em relação ao ano anterior, a empresa consolidou sua posição no mercado nacional. Além disso, sua atuação em diversos setores demonstra a versatilidade e solidez de seus serviços. A parceria com renomadas instituições e corporações reforça a confiança e qualidade que a empresa oferece aos seus clientes.