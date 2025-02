Léo, Jr Dias e Juliana em ação no sextou

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Léo da Padaria (PL), protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo à prefeitura a execução de serviço de tapa-buraco na Avenida Heitor Siqueira, no bairro da Praia Azul.

No documento, o parlamentar afirma que seu gabinete foi procurado por moradores da região da Praia Azul que solicitaram melhorias nas condições do asfalto. “Há trechos que estão deteriorados, causando problemas e riscos aos pedestres e motoristas que passam por ali diariamente, além de causar muitos danos aos veículos”, aponta Léo.

A indicação foi relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (18) e será encaminhadas ao Poder Executivo para análise e atendimento.

A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando à prefeitura a realização de um estudo técnico para a alteração do sentido das conversões no canteiro central da Avenida do Compositor.

No documento, a parlamentar relata que alguns acessos não seguem o modelo de conversão inglesa (mão invertida), o que tem gerado confusão no trânsito e aumentado o risco de acidentes, especialmente nos pontos. “A padronização das conversões para mão inglesa contribuirá para a segurança viária e a melhor fluidez do tráfego na região”, afirma Juliana.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (25) e encaminhado ao Poder Executivo para análise e atendimento.

Junino Dias requer intensificação no combate à dengue em Americana

Diante do avanço dos casos de dengue no estado de São Paulo e do decreto de emergência estadual, o vereador Juninho Dias protocolou um requerimento solicitando informações detalhadas sobre as medidas adotadas pela Prefeitura de Americana para combater a proliferação do Aedes aegypti.

O documento questiona quais ações estão sendo implementadas pelo município para conter o aumento dos casos e garantir assistência à população, incluindo a aplicação de vacinas, o atendimento nos postos de saúde e a realização de campanhas de conscientização. Além disso, o vereador cobra informações sobre o volume de doses aplicadas em 2024 e 2025, a faixa etária contemplada na vacinação e a previsão de ampliação para outros grupos.

Outro ponto destacado no requerimento é a necessidade de ações de fiscalização e penalização de proprietários que mantêm focos do mosquito, além da implementação de visitas técnicas para eliminação de criadouros e um sistema eficiente de notificação de casos. Também foi questionado se o município está recebendo apoio financeiro dos governos estadual e federal e como esses recursos estão sendo aplicados.

“A situação da dengue exige uma resposta rápida e eficiente do poder público. Precisamos garantir que a Prefeitura de Americana esteja atuando de forma proativa para conter a epidemia e proteger nossa população. Transparência e planejamento são essenciais nesse momento”, afirmou o vereador.