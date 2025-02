Vanderlei Cocato volta a trabalhar em Rafard. Ele foi secretário de Saúde da cidade no mandato passado e buscou uma vaga de vereador em Nova Odessa em 2024.

Cocato chegou a ser aposta do Republicanos em Nova Odessa no ano passado, mas o partido não fez uma das 9 cadeiras da Câmara. Antes, havia sido secretário de Saúde em Rafard.

Cada novo desafio nos traz aprendizado e crescimento. Agradeço ao querido amigo, Prefeito Fabinho e ao Vice-Prefeito Wagner Bragalda, pela confiança e oportunidade de seguir contribuindo com a querida Rafard.

Assim como foi à frente da Saúde, está sendo agora na função de Diretor de Administração e Finanças da Prefeitura do município.

Sei da grande responsabilidade que me foi confiada e assumo essa missão com muita determinação e comprometimento, pois junto de toda equipe técnica, competente e comprometida que temos na Prefeitura, vamos continuar realizando um trabalho sério e responsável em prol do desenvolvimento da cidade coração.