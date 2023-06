Ataque de quatis é alvo de requerimento em Santa Bárbara

Ataque de quatis. O vereador Juca Bortolucci protocolou, nesta semana, Indicação ao Poder Executivo, por meio da qual sugere que a Prefeitura promova a instalação de contentores de lixo no Distrito Industrial II. No documento, o parlamentar afirma ter sido procurado por empresários da rua Plínio Salgado, os quais reclamam do grande número de quatis mexendo nas lixeiras próximas ao número 794.

“As lixeiras dos estabelecimentos industriais, apesar de grades, não conseguem conter os ataques dos quatis, que reviram o lixo e têm causado transtorno”, afirmou Juca. O parlamentar destaca que a instalação de contentores de lixo, que possuam compartimentos fechados, deve proporcionar um armazenamento melhor, evitando que esses animais joguem lixo no chão.

