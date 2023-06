Orçamento 24 em NO será de R$ 388 milhões

Orçamento 2024 R$ 388 milhões foi apresentado em audiência

A Câmara e a Prefeitura de Nova Odessa promoveram, na última quarta-feira, audiência pública para apresentação da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), que norteia a elaboração do orçamento do município para o próximo ano. A estimativa da administração municipal é que o orçamento do município no próximo ano seja de R$ 388.617.969,00.

A audiência foi conduzida pelo presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, vereador Elvis Pelé. Participaram ainda o presidente da Câmara, Wagner Morais, e os vereadores Sílvio Natal, o Cabo Natal, Paulo Bichof e Sebastião Gomes dos Santos, o Tiãozinho do Klavin, além do secretário de Finanças da Prefeitura, Hamilton Lorençato, e dos contadores da Câmara e da Prefeitura.

“A apresentação da LDO em audiência pública é mais uma iniciativa da Câmara para promover a participação popular na elaboração do orçamento municipal, direcionando os investimentos e políticas públicas ao atendimento dos anseios dos moradores de nossa cidade”, afirmou o presidente da Casa, Wagner Morais.

“Como presidente da Comissão da Finanças, entendo que precisamos dar oportunidade para que qualquer pessoa possa participar da elaboração do orçamento municipal e é isso que estamos buscando”, completou Pelé.

A Câmara tem adotado ações para incentivar a participação popular na elaboração do orçamento. No site oficial do Legislativo (www.camaranovaodessa.sp.gov.br) há um formulário que pode ser preenchido por qualquer pessoa com indicações de aplicação de recursos do orçamento do próximo ano.

De acordo com a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá metas e prioridades da administração pública, estabelecendo diretrizes da política fiscal e respectivas metas e orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.

De acordo com os dados apresentados pela Prefeitura, a previsão é que o orçamento de 2024 seja de cerca de R$ 388 milhões. Para 2025 a estimativa é de cerca de R$ 411 milhões, ultrapassando os R$ 436 milhões em 2026.

Vereadores participam de reinauguração de loja do Pague Menos em Nova Odessa

Os vereadores Elvis Pelé, Paulinho Bichof, Márcia Rebeschini, Oseias Jorge e Cabo Natal participaram, na manhã desta sexta-feira (23/06), da reinauguração da loja dos Supermercados Pague Menos, em Nova Odessa.

“É sempre uma grande satisfação ver empresários investindo em nossa cidade, gerando emprego e renda para a população. Estamos em uma das regiões mais desenvolvidas do país e a cidade precisa aproveitar isso para implantar um novo ritmo de crescimento e desenvolvimento sustentável”, afirmou Pelé.

“A equipe de colaboradores está empolgada e, com certeza, isso será refletido no bom atendimento prestado à população. Parabéns a todos por mais esta conquista”, disse Paulinho.

“A loja ficou mais bonita, mais espaçosa, com melhor distribuição dos produtos. Certamente os consumidores irão aprovar a mudança”, completou Márcia.

“Desejo que Deus abençoe os investidores e todos os funcionários. É muito importante manter o comércio aquecido. Isso faz bem para a cidade”, afirmou Oseias.

“Acompanhei o desenvolvimento da rede de supermercados pela região e realmente os investidores estão de parabéns por gerarem empregos e renda para tantas famílias”, completou Natal.

A loja de Nova Odessa, localizada na Avenida Ampelio Gazzetta, conta com cerca de 3 mil metros quadrados. A reinauguração foi marcada por ofertas exclusivas para atender aos clientes que às 7h já esperavam pela abertura da loja.

Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos está entre as 30 maiores empresas supermercadistas do Brasil, conforme o ranking da ABRAS (Associação Brasileira de Supermercados).

A trajetória de sucesso da Rede de Supermercados Pague Menos teve início com um projeto dos irmãos Antonio, João e Laerte Santichio: um pequeno mercado, localizado no Jardim São Paulo, em Americana.

Atualmente, são 33 lojas em funcionamento em 20 cidades (Araras, Americana, Artur Nogueira, Boituva, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Itu, Limeira, Mogi Guaçu, Nova Odessa, Paulínia, Piracicaba, Santa Bárbara d’Oeste, São João da Boa Vista, São Pedro, Salto, Sumaré, Tietê e Valinhos), além do Centro de Distribuição, Centro Administrativo e Entreposto de Carnes, em Santa Bárbara d’Oeste e Autoposto, localizado em Nova Odessa.

