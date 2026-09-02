Atleta que iniciou no vôlei de Americana conquista Campeonato Brasileiro Interclubes

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O jovem levantador Frederico Maciel Battistuzzi, que deu os primeiros passos na modalidade pela equipe de vôlei masculino da Secretaria de Esportes de Americana, conquistou o Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-16 pela equipe de base do Vôlei Renata/Campinas. A competição foi realizada entre os dias 25 e 30 de agosto, em Uberlândia, reunindo equipes de diferentes regiões do país.

Disputando o Classificatório B do torneio, a equipe campineira encerrou a fase de grupos na primeira colocação, de forma invicta. Na decisão, após perder o primeiro set, conseguiu a virada e venceu o Centro Olímpico, de São Paulo, por 3 sets a 1, com parciais de 19/25, 25/19, 25/22 e 25/13.

Com o resultado, a equipe garantiu vaga para a fase final do Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-16 Masculino, programada para acontecer entre os dias 8 e 12 de novembro, em local ainda a ser definido.

Trajetória no vôlei

Frederico iniciou sua trajetória no vôlei em 2022, aos 10 anos, nas escolinhas da Secretaria de Esportes de Americana. Desde fevereiro de 2026, passou a integrar a equipe Sub-17 do Vôlei Renata/Campinas, uma das principais equipes do país, após ser aprovado em uma disputada seletiva que reuniu mais de 60 atletas, em dezembro do ano passado.

O jovem atleta também teve a oportunidade de auxiliar em quadra a equipe profissional do Vôlei Renata/Campinas durante uma partida da Superliga Masculina de Vôlei.

Frederico comemorou a conquista e destacou o trabalho realizado pela equipe durante a competição. “Foi uma experiência muito especial e estou muito feliz por conquistar esse título em uma competição de nível nacional. Trabalhamos bastante durante toda a competição e conseguimos nos superar, principalmente com a virada na grande decisão. Também sou muito grato a todas as pessoas que fizeram parte da minha caminhada desde os primeiros passos nas escolinhas de vôlei de Americana. Cada aprendizado foi importante para que eu chegasse até aqui”, afirmou.

O treinador da equipe de vôlei masculino da Secretaria de Esportes de Americana, José Nestor Battistuzzi, destacou a importância da conquista para o desenvolvimento do atleta. “É uma grande satisfação acompanhar a evolução do Frederico e vê-lo conquistando um título tão importante em uma competição nacional. Ele sempre foi um atleta muito dedicado, que trabalha diariamente para evoluir, e essa experiência certamente será fundamental para a sequência de sua trajetória no voleibol”, ressaltou o treinador.

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