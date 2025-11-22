O Atlético Mineiro foi derrotado nos pênaltis pelo Lanus da Argentina na tarde deste sábado na final da sul-americana. O time Mineiro foi melhor o tempo todo, mas não conseguiu abrir o placar.
A partida foi para prorrogação e o zero a zero persistiu. Nos penais, o time argentino teve duas chances de vencer mas só conseguiu na segunda delas.
Atlético com fama de vice
O galo volta serviço campeão em um torneio continental. No ano passado, o alvinegro foi vice-campeão da Libertadores perdendo para o Botafogo.
A grande estrela do jogo acabou sendo o goleiro Lousada. Ele defendeu três cobranças de pênaltis e garantiu o título para o time da Argentina.
Com 44 pontos no Brasileirão, o Galo encontrará dificuldades para ir a Copa Libertadores no ano que vem. Caso vencesse hoje, o Atlético teria uma vaga garantida no ano que vem.
