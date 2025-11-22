A Fundação Hermínio Ometto (FHO) recebeu autorização do Ministério da Educação (MEC) para ofertar mais oito cursos de graduação 100% presenciais no novo campus de Santa Bárbara d’Oeste. Agora, são 11 opções de cursos disponíveis já no primeiro Vestibular e Concurso de Bolsas, todos com bolsas de 50% e 100%.

Foram aprovados os cursos de Economia (4 anos | noturno), Contabilidade (4 anos | noturno), Engenharia Mecânica (6 anos | noturno), Engenharia Química (6 anos | noturno), Engenharia Elétrica (6 anos | noturno), Engenharia Civil (6 anos | noturno) e Engenharia de Computação (6 anos | noturno). Eles se unem aos cursos de Administração (4 anos | noturno), Pedagogia (4 anos | noturno), Sistemas de Informação (4 anos | noturno) e Engenharia de Produção (6 anos | noturno), aprovados anteriormente.

A prova principal acontece no dia 7 de dezembro no novo campus e as inscrições podem ser feitas pelo site vestibular.fho.edu.br até o dia 5 de dezembro, às 7 horas. A taxa de inscrição é R$60,00.

“Essa é uma notícia que recebemos com muita alegria, que desejamos compartilhar com todos os barbarenses. Vivemos juntos um grande momento, com a FHO iniciando suas atividades em 2026 aqui em Santa Bárbara d’Oeste com força total. Agora são 11 cursos oferecidos em um campus que faz parte da memória e da história de milhares de pessoas. Tenho muito orgulho e gratidão deste trabalho que construímos em conjunto com a direção da FHO. Desde o fim de 2022, quando fiz questão de visitar o campus sede, em Araras, apresentando-me como cidadão, professor e também prefeito, fortalecemos uma relação sólida, de respeito e apoio para que a FHO desempenhasse as suas atividades em Santa Bárbara d’Oeste”, disse o prefeito Rafael Piovezan.

“A autorização para ofertar 11 cursos já no primeiro vestibular é um marco histórico para a FHO e para Santa Bárbara d’Oeste. Esse avanço reforça nosso compromisso de levar educação de excelência a mais pessoas, formando profissionais preparados para os desafios do futuro e fortalecendo o desenvolvimento regional. Estamos muito felizes em poder compartilhar com a cidade toda a tradição, inovação e responsabilidade social que fazem parte da nossa história há mais de 50 anos”, completou o reitor da FHO, Prof. Dr. José Antonio Mendes.

Bolsas de 50% e 100% na Fundação

A FHO oferece bolsas de estudos parciais (50%) e integrais (100%) por meio de programa próprio para todos os cursos de graduação da Instituição. As bolsas parciais (50%) são oferecidas para alunos de escolas públicas e particulares ou portadores de diploma de ensino superior, com renda familiar de até três salários mínimos por pessoa.

Já as bolsas integrais (100%) são oferecidas para candidatos com renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa que atendam a um dos demais requisitos do programa, conforme edital, disponível no site.

PagFácil: o crédito estudantil próprio da FHO

Além das bolsas, os estudantes contam com o PagFácil, programa de crédito estudantil próprio da FHO que permite que o aluno pague parte da mensalidade durante o curso e o restante apenas após a formatura, sem juros e sem análise de crédito.

Sobre a Fundação Hermínio Ometto (FHO)

A Fundação Hermínio Ometto (FHO) é uma instituição de ensino superior filantrópica com mais de 50 anos de tradição e nota máxima pelo MEC, reconhecida pela qualidade acadêmica e pelo compromisso com a transformação social por meio da educação.

Já formou mais de 120 mil profissionais em diversas áreas e agora amplia sua atuação com a chegada a Santa Bárbara d’Oeste, levando novas oportunidades de acesso ao ensino superior e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico da comunidade barbarense e de toda região.

Com campi em Araras e Santa Bárbara d’Oeste, a FHO oferece mais de 20 cursos de graduação nas áreas da Saúde, Engenharias, Negócios, Educação e Tecnologia, além de programas de pós-graduação.

