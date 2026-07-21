Atleta Rosângela dos Santos Natal vai correr os 5 mil metros rasos em busca de uma medalha

O atletismo de Nova Odessa estreia nesta terça (21/07), na 68ª edição dos Jogos Regionais de Itatiba – 4ª Região Esportiva de São Paulo. A atleta Rosângela dos Santos Natal vai correr os 5 mil metros rasos, de olho em uma medalha para o município.

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O desafio será às 8h30, na pista de Atletismo do Parque Ferraz Costa, que fica na Vila Mutton. Na quarta (22/07), ela volta à pista para a prova dos 10 mil metros rasos, o equivalente a 25 voltas no circuito.

É a primeira vez que Rosângela Natal participa de Jogos Regionais, apesar de já ter sido destaque na modalidade, tanto regional quanto nacional, e colecionar troféus.

Ano passado, ela foi campeã (categoria 45 a 49 anos) na Maratona de Porto Alegre, considerada uma das provas mais tradicionais, planas e rápidas da América Latina. Ainda em 2025, ficou em 9º geral e 2º lugar (categoria 45 a 49 anos) na Maratona de Aracaju (Sergipe). Recentemente, ela venceu o Circuito Track&Field – Americana (março), Sumaré (junho) e Rio Claro (julho).

Fala a atleta

“Muito gratificante levar o nome de nossa cidade para fora. Tenho treinado bastante e espero dar o meu melhor em busca de bons resultados, quem sabe até trazer uma medalha”, disse Rosangela, que pratica o esporte desde 2013.

Para o secretário de Esportes de Nova Odessa, Angelo Foroni, participar dos Jogos Regionais é uma excelente oportunidade de fortalecer ainda mais o esporte no município. “Nova Odessa participa todo ano, e em 2026, não é diferente. Nossa delegação embarcou com aproximadamente 100 integrantes, entre atletas e comissão técnica. Torcemos por cada um, por cada modalidade. Agora, para o nosso atletismo que corre nesta terça e quarta”.

O secretário-adjunto de Esportes, José Henrique de Carvalho, também enalteceu o esporte novaodessense. “Nossos atletas têm representado nossa cidade todo ano, fazendo bonito, especialmente a base, que vem forte”.