Americana encerrou o domingo (19) na 3ª colocação geral entre as 40 cidades que pontuaram nos 68º Jogos Regionais, em Itatiba. Com 124 pontos, o município fica atrás de Campinas, com 126, e de Indaiatuba, com 173.

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A competição segue até quinta-feira (23).

O fim de semana teve agenda intensa, com a conclusão de diversas modalidades. Nas categorias até 21 anos de idade, Americana ficou em 1º lugar na ginástica artística masculina e no tênis masculino; em 2º no damas feminino; e em 5º na ginástica artística feminina e no tênis feminino.

Já nas modalidades livres, o município conquistou a 1ª colocação no biribol; a 2ª em damas masculino, futsal masculino e natação masculino; a 3ª no badminton masculino, ciclismo feminino, natação feminino e vôlei de praia masculino; a 4ª no ciclismo masculino; a 5ª no badminton feminino, basquete feminino, capoeira feminina e vôlei de praia feminino; a 6ª na capoeira masculina; a 7ª no taekwondo masculino; e a 8ª no karatê feminino e masculino.

Nesta segunda-feira (20), os atletas americanenses seguem em ação nas modalidades vôlei masculino 21, handebol feminino, malha, tênis de mesa feminino e masculino, xadrez feminino e masculino e judô.

O secretário interino de Esportes, Pedro Peol, comemorou o desempenho da cidade na competição.

Peol Americana de olho no lance

“Os Jogos Regionais envolvem muitas modalidades e mobilizam uma quantidade enorme de atletas. Mesmo assim, Americana tem sido destaque, alcançando, até o momento, este 3º lugar no quadro geral. É uma honra podermos testemunhar que Americana é um município vitorioso na área do esporte”, disse.

A programação e os resultados oficiais dos Jogos Regionais podem ser consultados nos boletins diários em https://www.esportes.sp.gov.br/sec_esportes/competicoes_eventos/boletins_dos_jogos.

Também é possível acompanhar a participação de Americana pelas redes sociais da Secretaria de Esportes, no perfil @esportes.americana.

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