Perugini discute segurança, presídios e policiamento com comandante da PM

Deputada se reuniu com a coronel Glauce Anselmo Cavalli, primeira mulher a assumir o comando da Polícia Militar no estado em 194 anos

A deputada estadual Ana Perugini pediu o aumento do efetivo do 48º BPMI (Batalhão de Polícia Militar do Interior), com sede em Sumaré, para reforçar o policiamento na vizinha Hortolândia. A solicitação foi feita na quinta-feira (16), na capital paulista, durante reunião com a nova comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, coronel Glauce Anselmo Cavalli, e oficiais do comando geral da corporação.

Vice-presidente da Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais da Assembleia Legislativa, a parlamentar sugeriu a ampliação como alternativa à transferência do batalhão para Hortolândia, que chegou a ser avaliada pelo Governo do Estado, em função do impacto do complexo penitenciário Campinas-Hortolândia, em estatísticas criminais e na necessidade de reforço operacional nos municípios da região.

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Apesar da manifestação de interesse de Hortolândia, a transferência do 48º BPMI – que também atende os municípios de Nova Odessa e Monte Mor – foi descartada em janeiro pelo governo estadual.

“Aumentar o efetivo pode ser o mais indicado. Quando você tem a sede numa cidade, tem uma densidade maior de policiamento ali. Dessa forma, muitas vezes, você atende uma localidade e a outra fica desassistida. Se houvesse a melhora no contingente, seria o mais justo para as duas cidades”, analisou a deputada.

A deputada Ana Perugini também destacou a importância da manutenção dos batalhões e companhias e da atualização dos uniformes e equipamentos utilizados pelos policiais.

Moção pelo pioneirismo

Durante o encontro, a procuradora especial das mulheres da Alesp entregou à comandante uma moção de congratulação por sua trajetória e por ser a primeira mulher a comandar a Polícia Militar do Estado de São Paulo em 194 anos de história.

“Eu fiz questão de entregar pessoalmente a moção porque é um momento histórico”, justificou Ana Perugini, lembrando da médica Cláudia Gusmão, que teve a promoção chancelada pelo presidente Lula e se tornou a primeira mulher general da história do Exército.

Também receberam a deputada no Quartel do Comando Geral (QCG) o subcomandante-geral, coronel Kitsuwa; o chefe de Gabinete do Comando Geral, coronel Bueno; e a coronel Luciana.

A PM paulista conta com 81 mil homens e mulheres em todo o estado.

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