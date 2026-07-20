Americana recebe Feirão Casa Paulista no próximo final de semana

Com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, o Centro de Cultura e Lazer (CCL) recebe, nos dias 25 e 26, das 9h às 18h, o Feirão Casa Paulista

Com apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, o Centro de Cultura e Lazer (CCL) recebe, nos dias 25 e 26 de julho (sábado e domingo), das 9h às 18h, o Feirão Casa Paulista, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo. O atendimento será destinado às famílias inscritas no Cadastro Habitacional do município.

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Durante o feirão, serão disponibilizadas 147 cartas de crédito habitacional, com subsídios de aproximadamente R$ 13 mil cada, para a aquisição de unidades do empreendimento Condomínio Iracema, da Construtora Itajaí, no Jardim da Balsa. Ao todo, serão destinados R$ 1.911.000,00 em benefícios.

O prefeito Chico Sardelli ressaltou a importância da iniciativa para as famílias que aguardam uma oportunidade de conquistar o primeiro imóvel. “A parceria com o Governo do Estado é fundamental para atendermos às famílias para que tenham a oportunidade de ter acesso à moradia. É um movimento importante que estamos proporcionando para melhorar a qualidade de vida da população, a política habitacional e o desenvolvimento da cidade”, disse.

Crédito habitacional

A concessão do crédito habitacional beneficiará famílias com renda de até três salários mínimos inscritas no Cadastro Habitacional do município, por meio da emissão de Certificados de Subsídio do Programa Casa Paulista – Apoio ao Crédito Habitacional.

O secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Cezaretto, destacou o trabalho desenvolvido em parceria com o Governo do Estado. “Existe um empenho muito grande para viabilizar a vinda do Feirão da Casa Paulista, pois acreditamos que há uma possibilidade real das famílias realizarem o sonho do primeiro imóvel, recebendo os subsídios do programa. O atendimento será realizado no sábado e domingo justamente para que as famílias tenham mais tempo disponível para tirar as dúvidas e fazer as simulações de negócio”, explicou.

O atendimento será realizado na sede da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, no CCL, localizado na Avenida Brasil, nº 1.293, Jardim São Paulo.

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