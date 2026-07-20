Escolas de Hortolândia recebem ações de zeladoria durante o recesso
Manutenção realizada pela Prefeitura garante segurança, saúde preventiva e ambientes adequados para a comunidade escolar
Enquanto as crianças, os demais estudantes e os profissionais da Educação descansam um pouco, aproveitando o recesso escolar, as escolas da rede municipal de ensino de Hortolândia não param totalmente. Recebem ações de zeladoria e manutenção, realizadas continuamente pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia.
Com o objetivo de garantir ambiente seguro, agradável e saudável para toda a comunidade escolar, as equipes de serviços realizam frentes de trabalho voltadas à roçagem das áreas externas e à primeira etapa do cronograma de limpeza e desinfecção dos reservatórios de água.
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O serviço de roçagem e limpeza de pátios e jardins foi concluído, nesta semana, em 10 unidades escolares, dentro da programação de conservação dos espaços físicos.
Confira abaixo as 10 unidades escolares beneficiadas:
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Emef (Escolas Municipais de Ensino Fundamental) Dona Ana José Bodini Januário,
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Emef Caio Fernando Gomes Pereira,
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Emef Agenor Miranda da Silva (Taquara Branca),
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Emef Samuel da Silva Mendonça,
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Emef Renato Costa Lima,
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Emeiefs (Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental) Jardim Nossa Senhora Auxiliadora,
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Emeief Jardim Primavera,
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Emeief Leni Pereira Prata,
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Emeief Jd. Santa Amélia,
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Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) Bairro Taquara Branca.
Segundo o Departamento de Serviços Gerais, setor responsável pela ação, os trabalhos avançarão para outras unidades na próxima semana. A partir de terça-feira (21/07), a manutenção das áreas externas contemplará a Emef Fernanda Grazielle Resende Covre, a Emeief Jardim Adelaide e a Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) Josias da Silva Macedo.
Limpezas de caixa d´água
Paralelamente às intervenções nas áreas externas, a Prefeitura iniciou nesta semana (13 a 17/07) uma extensa força-tarefa voltada à qualidade da água, executando a limpeza e desinfecção de reservatórios e caixas d’água por meio de equipes especializadas contratadas. A ação atendeu unidades nas 5 regiões da cidade ao longo da semana.
Veja abaixo as sete escolas atendidas:
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Emef João Calixto da Silva,
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Emei Profa. Izabel Sostena de Souza,
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Emef Salvador Zacharias Pereira Júnior,
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Emef Jardim Amanda CAIC,
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Emef Fernanda Grazielle Resende Covre,
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Emef Taquara Branca,
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Emef Lourenço Daniel Zanardi.
De acordo com a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, as ações fazem parte do cronograma contínuo de cuidados com as escolas, com o objetivo de garantir o bem-estar e a qualidade no ambiente educacional. O cronograma de serviços segue em andamento e a previsão é de que, até o fim deste mês, um total de 28 unidades recebam as ações de limpeza e desinfecção de reservatórios e caixas d’água nesta primeira etapa da programação.
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