Escolas de Hortolândia recebem ações de zeladoria durante o recesso

Manutenção realizada pela Prefeitura garante segurança, saúde preventiva e ambientes adequados para a comunidade escolar

Enquanto as crianças, os demais estudantes e os profissionais da Educação descansam um pouco, aproveitando o recesso escolar, as escolas da rede municipal de ensino de Hortolândia não param totalmente. Recebem ações de zeladoria e manutenção, realizadas continuamente pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia.

Com o objetivo de garantir ambiente seguro, agradável e saudável para toda a comunidade escolar, as equipes de serviços realizam frentes de trabalho voltadas à roçagem das áreas externas e à primeira etapa do cronograma de limpeza e desinfecção dos reservatórios de água.

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O serviço de roçagem e limpeza de pátios e jardins foi concluído, nesta semana, em 10 unidades escolares, dentro da programação de conservação dos espaços físicos.

Confira abaixo as 10 unidades escolares beneficiadas:

Emef (Escolas Municipais de Ensino Fundamental) Dona Ana José Bodini Januário,

Emef Caio Fernando Gomes Pereira,

Emef Agenor Miranda da Silva (Taquara Branca),

Emef Samuel da Silva Mendonça,

Emef Renato Costa Lima,

Emeiefs (Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental) Jardim Nossa Senhora Auxiliadora,

Emeief Jardim Primavera,

Emeief Leni Pereira Prata,

Emeief Jd. Santa Amélia,

Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) Bairro Taquara Branca.

Segundo o Departamento de Serviços Gerais, setor responsável pela ação, os trabalhos avançarão para outras unidades na próxima semana. A partir de terça-feira (21/07), a manutenção das áreas externas contemplará a Emef Fernanda Grazielle Resende Covre, a Emeief Jardim Adelaide e a Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) Josias da Silva Macedo.

Limpezas de caixa d´água

Paralelamente às intervenções nas áreas externas, a Prefeitura iniciou nesta semana (13 a 17/07) uma extensa força-tarefa voltada à qualidade da água, executando a limpeza e desinfecção de reservatórios e caixas d’água por meio de equipes especializadas contratadas. A ação atendeu unidades nas 5 regiões da cidade ao longo da semana.

Veja abaixo as sete escolas atendidas:

Emef João Calixto da Silva,

Emei Profa. Izabel Sostena de Souza,

Emef Salvador Zacharias Pereira Júnior,

Emef Jardim Amanda CAIC,

Emef Fernanda Grazielle Resende Covre,

Emef Taquara Branca,

Emef Lourenço Daniel Zanardi.

De acordo com a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, as ações fazem parte do cronograma contínuo de cuidados com as escolas, com o objetivo de garantir o bem-estar e a qualidade no ambiente educacional. O cronograma de serviços segue em andamento e a previsão é de que, até o fim deste mês, um total de 28 unidades recebam as ações de limpeza e desinfecção de reservatórios e caixas d’água nesta primeira etapa da programação.

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