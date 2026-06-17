Evento, na sexta-feira (12), reuniu servidores e visitantes no hall do Paço Municipal

No Dia Nacional e Mundial contra o Trabalho Infantil (12), servidores de Hortolândia e visitantes do Paço Municipal acompanharam o “Ato de Conscientização e Enfrentamento ao Trabalho Infantil”, realizado pela Prefeitura, em parceria com o CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) e a Comissão Municipal de Enfrentamento ao Trabalho Infantil, no hall do “Palácio dos Migrantes”, no Jd. Metropolitan.

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O evento foi aberto ao som da canção “Sementes“, na versão com Rael, Negra Li e Daniela Mercury, tocada durante uma breve apresentação teatral de 13 meninas da Casa Bethânia da Paz, OSC (Organização da Sociedade Civil), parceira da Administração Municipal.

Durante a cerimônia, o prefeito José Nazareno Zezé Gomes revelou aos presentes que, quando criança, passou por essa experiência, ao trabalhar na roça, junto com o pai, em Congonhinhas e Cornélio Procópio/PR, desde pequenininho.

“Essa é uma causa muito justa. Temos uma rede gigantesca de proteção a todos os que precisam do Poder Público para esse enfrentamento. Nosso governo faz esse enfrentamento, graças a vocês, servidores. É assim que cuidamos das pessoas. As crianças precisam brincar e estudar. Eu fui ter bicicleta aos 18 anos de idade. Comecei a trabalhar na roça aos seis anos, ajudando o meu pai. Vamos dar aos nossos filhos a oportunidade que não tivemos. Quer todo dia seja dia de combate ao trabalho infantil”, afirmou Zezé Gomes.

Além dele, também compareceram ao Ato a primeira-dama e secretária de Inclusão e Desenvolvimento Social, Maria dos Anjos Assis Barros; a presidente do CMDCA, Quézia Garcia; e os representantes do Conselho Tutelar, Fábio Venâncio, e do SMPETI (Serviço Municipal de Enfrentamento ao Trabalho Infantil), Rômulo Peniche.

Assim como o marido, Maria dos Anjos revelou que também não teve infância nem adolescência. Ao sair de São Caetano/PE para morar no Sudeste, trabalhava com a família desde muito pequena, em uma chácara da então Sumaré, hoje Hortolândia.

“Tudo o que essas crianças nos falaram aqui hoje nos lembra a nossa infância. Essa pauta deve ser sempre lembrada. Toda a sociedade precisa respeitar a infância, a idade da criança. Quem trabalha na infância ainda hoje traz essa marca e comete erros. Minha filha também passou por isso, porque tinha que me ajudar. Que bom que hoje ela pode corrigir isso com o filho dela, fazendo diferente. Na nossa cidade de Hortolândia, as crianças podem gozar o direito de brincar, de estudar e de se divertir. Precisamos ter esse respeito com as crianças. Vamos passar essa conscientização a todas as pessoas. Criança só quer ser criança e ser feliz!”, ressaltou Maria dos Anjos.

Após o Ato, os participantes puderam ver 20 desenhos afixados em móbiles no hall. Eles foram feitos por crianças de OSCs atendidas pela Prefeitura. Houve também distribuição de informativos sobre o tema.

Segundo a Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, Hortolândia realiza diversas ações intersetoriais de enfrentamento ao trabalho infantil. Uma delas é o Serviço Municipal de Enfrentamento ao Trabalho Infantil, executado nos territórios referenciados aos 7 CRASs (Centros de Referência de Assistência Social) do município.

Sediado no CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), o SMPETI acolhe as demandas apresentadas pelo Serviço Especializado em Abordagem Social, que identifica as situações de trabalho infantil em espaços públicos da cidade. Cabe a ele atender as famílias com crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Ele também atua mobilizando e sensibilizando os setores do Governo Municipal e da sociedade, com campanhas de conscientização sobre o tema.

Além do ato

No Cadastro Único, relativo a maio de 2026, Hortolândia contava somente com quatro famílias, o equivalente a cinco pessoas, em situação de Trabalho Infantil. Essas famílias são atendidas pelo SMPETI.