Jacira visita a Unacon e discute ações voltadas ao atendimento oncológico

A vereadora Jacira Chávare (Republicanos) realizou uma visita, na sexta-feira (12), à Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) de Americana, onde se reuniu com a coordenadora da unidade, Raquel Cordeiro, para discutir questões relacionadas ao atendimento prestado aos pacientes e às necessidades do serviço.

Durante o encontro, foram abordados temas ligados à rotina da unidade, aos desafios enfrentados pela equipe e às demandas que podem contribuir para o fortalecimento da assistência oncológica oferecida à população de Americana e região.

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Jacira destacou a importância de manter o diálogo constante com os profissionais da saúde para acompanhar de perto as necessidades do setor. “A Unacon desempenha um papel fundamental no atendimento aos pacientes que enfrentam o tratamento contra o câncer. Estar presente, ouvir a equipe e acompanhar as demandas da unidade é essencial para que possamos buscar melhorias e contribuir com o fortalecimento desse serviço tão importante”, afirmou.

A visita reforça o compromisso da vereadora Jacira Chávare com o acompanhamento das políticas públicas de saúde e com a defesa de melhorias que garantam atendimento de qualidade e mais humanizado à população.

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