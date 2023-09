O ator #Kayky Brito, 34 anos, foi internado às pressas no Hospital Miguel Couto, RJ

Rio de Janeiro, após ser atropelado na madrugada deste sábado (2/9) na Avenida Lúcio Costa, Barra da Tijuca.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, o estado do ator é considerado gravíssimo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Kayky foi atropelado por um carro de passeio enquanto atravessava a rua. Ainda não se sabe se o motorista prestou socorro.

