A Polícia Civil de São Paulo divulgou, nesta sexta-feira (1º), no Diário Oficial cinco editais de Concursos Públicos a fim de contratar 3.500 profissionais que tenham nível superior.

As oportunidades de Investigador estão divididas entre os seguintes locais: Capital: (292); DEMACRO: (203); São José dos Campos (95); Campinas (136); Ribeirão Preto (75); Bauru (56); São José do Rio Preto (39); Santos (118); Sorocaba (68); Presidente Prudente (36); Piracicaba (87); Araçatuba (45).

Já para Escrivão, há 1.333 vagas, distribuídas entre as localidades: Capital (309); DEMACRO: (146); São José dos Campos (52); Campinas (100); Ribeirão Preto (113) vagas; Bauru (55); São José do Rio Preto (54); Santos (80); Sorocaba (145); Presidente Prudente (69); Piracicaba (118) e Araçatuba (92).

Em ambos os casos é exigido nível superior, e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo na categoria B. O salário equivale a R$ 5.879,68.

No caso de Médico Legista, as 116 vagas encontram-se nas cidades de:

Americana – Americana, Rio Claro, Limeira, São João da Boa Vista: (6);

Araçatuba – Araçatuba, Andradina, Lins, Penápolis: (5);

Araraquara – Araraquara, Jaboticabal, São Carlos: (8);

Bauru – Jaú, Ourinhos: (4);

Campinas – Campinas, Bragança Paulista, Jundiaí, Mogi Guaçu: (10);

Presidente Prudente – Presidente Prudente, Adamantina, Assis, Dracena, Presidente Venceslau: (5);

Ribeirão Preto – Ribeirão Preto, Barretos, Franca, Ituverava, São Joaquim da Barra: (12);

Santos – Santos, Guarujá, Praia Grande, Registro: (10);

São José dos Campos – São José dos Campos, Cruzeiro, Guaratinguetá, Jacareí, Taubaté: (7);

São José do Rio Preto – Fernandópolis, Jales, Votuporanga: (5);

Sorocaba – Sorocaba, Avaré, Botucatu, Itapetininga, Itapeva: (10);

Capital e Grande São Paulo: (34).

Quem optar pelo cargo de Médico Legista deve ter nível superior completo em Medicina, registro no Conselho Regional de Medicina e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo na categoria B. Neste caso, a remuneração equivale a R$ 12.954,40.

Candidatos que tenham nível superior completo em um dos seguintes cursos de Bacharelado em: Análise de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Biologia, Biomedicina, Biotecnologia, Ciências da Computação, Ciências Físicas e Biomoleculares, Ciências Moleculares, Contabilidade, Direito, Enfermagem, Engenharia, Estatística, Farmácia, Farmácia e Bioquímica, Física, Fonoaudiologia, Geografia, Geologia, Informática, Matemática, Medicina, Medicina Veterinária, Museologia, Nutrição, Odontologia, Química, Sistemas de Informação e Tecnologia da Informação; e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo na categoria B; podem se inscrever para o cargo de Perito Criminal.

As 249 vagas estão distribuídas nas cidades de: Americana, Limeira, Piracicaba, Rio Claro e São João da Boa Vista: (14); Araçatuba, Andradina, Lins e Penápolis: (3); Araraquara, Jaboticabal e São Carlos: (3); Bauru, Jaú, Marília, Ourinhos e Tupã: (1); Campinas, Bragança Paulista, Jundiaí e Mogi Guaçu: (16); Presidente Prudente, Adamantina, Assis, Dracena e Presidente Venceslau: (2); Ribeirão Preto, Barretos, Bebedouro Franca e Ituverava: (4); Santos, Guarujá, Itanhaém e Registro: (15); São José do Rio Preto Catanduva, Fernandópolis, Jales e Votuporanga: (1); São José dos Campos, Caraguatatuba, Cruzeiro, Guaratinguetá, Jacareí e Taubaté: (1); Sorocaba, Avaré, Botucatu, Itapeva, Itapetininga e Itapeva: (8); Capital e Grande São Paulo – Barueri, Franco da Rocha, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Santo André, São Bernardo do Campo, São Paulo e Taboão da Serra: 181 vagas.

E por último há 552 vagas destinadas a Delegado, que exige nível superior de bacharelado em Direito; comprovação de, no mínimo, dois anos atividade jurídica ou dois anos de efetivo exercício em cargo de natureza policial civil; e Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo na categoria B.

Os servidores contratados neste caso farão jus à remuneração de R$ 15.037,99.

Além da escolaridade exigida em cada função, é preciso que o candidato tenha idade entre 18 e 75 anos. E vale ressaltar que a atuação será em Regime Especial de Trabalho Policial (RETP).

Em todos os cargos mencionados acima, há reserva de vagas para candidatos que se enquadrem nos itens especificados nos editais de abertura.

As inscrições ficarão abertas de 11 de setembro de 2023 a 10 de outubro de 2023, pelo site da Fundação Vunesp, e tem taxa no valor de R$ 113,06.

Podem solicitar isenção da taxa o candidato que: tenha promovido a doação de sangue, que não poderá ser inferior a três vezes em um período de 12 meses anteriores à data de publicação deste edital; sejam estudantes regularmente matriculados em curso pré-vestibular, superior, nível de graduação ou pós–graduação; e percebam remuneração mensal inferior a 2 salários-mínimos ou estejam desempregados.

Os pedidos devem ser realizados acessar, a partir das 10h do dia 11 de setembro até 12 de setembro de 2023, no site da Vunesp.

Estes Concursos Públicos serão compostos por cinco fases, sendo: prova preambular; prova escrita; comprovação de idoneidade e conduta escorreita, mediante investigação social; prova oral; e prova de títulos.

No caso dos Peritos e Médicos Legistas, a prova preambular está prevista para ser aplicada no dia 3 de dezembro de 2023, no período da manhã, nos Municípios de São Paulo, Araçatuba, Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba, com locais e horário a serem divulgados oportunamente.

Neste mesmo dia também está prevista para ocorrer a prova de Delegado, porém em locais a serem divulgados posteriormente.

Já para Escrivão e Investigador a prova está prevista para acontecer em 26 de novembro de 2023, no período da manhã, nos Municípios de São Paulo, Araçatuba, Bauru, Campinas, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Piracicaba e Sorocaba.