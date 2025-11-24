‘Truque de Mestre – o 3º ato’ é atração do CineMaterna nesta terça no Tivoli

Última edição de 2025 do projeto dedicado a mães, pais e bebês terá início às 14h, no Moviecom

O Moviecom do Tivoli Shopping recebe nesta terça-feira, dia 25, mais uma edição do CineMaterna, projeto nacional que promove sessões de cinema especialmente preparadas para mães com bebês de até 18 meses. A sessão desta semana encerra a edição de 2025 do projeto e o público poderá assistir ao filme “Truque de Mestre – O 3º Ato”, obra que mistura ação, mágica e mistério.

A iniciativa transforma a ida ao cinema em uma experiência confortável, acolhedora e segura para as famílias. A sala é adaptada com iluminação mais suave, som reduzido, ar-condicionado em temperatura amena e espaço para carrinhos, garantindo bem-estar aos bebês durante toda a sessão.

Além disso, voluntárias do projeto Cine Materna ficam à disposição para auxiliar as mães para que possam aproveitar melhor o momento. “O CineMaterna é um dos projetos mais especiais que recebemos no Tivoli, porque proporciona acolhimento, lazer e conexão entre mães que vivem fases semelhantes. É uma oportunidade de desfrutar de um programa cultural sem abrir mão do conforto dos pequenos”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

O Cine Materna é destinado a mães com bebês de até 18 meses, familiares e acompanhantes e gestantes que desejam conhecer a experiência.

A proposta é criar um ambiente de troca, acolhimento e socialização entre mulheres que estão vivenciando a maternidade.

Sobre o filme

“Truque de Mestre – O 3º Ato” dá continuidade à saga dos famosos “Cavaleiros”, grupo de mágicos ilusionistas que se envolve em missões ousadas, tramas inteligentes e reviravoltas surpreendentes. A produção promete encantar os fãs de ação, mistério e truques espetaculares.

Para participar do CineMaterna, basta comparecer ao cinema no dia e horário da sessão. Os ingressos podem ser adquiridos no site, aplicativo ou diretamente na bilheteria do Moviecom Cinemas.

As 10 primeiras mães ou responsáveis a chegarem ao cinema ganham ingressos de cortesia, distribuídos por voluntárias do projeto cerca de meia hora antes do início do filme.

Serviço

CineMaterna

📅 Data: Terça-feira, 25 de novembro de 2025

⏰ Horário: 14h

📍 Local: Moviecom Cinemas | Tivoli Shopping

🎟 Ingressos: No site, aplicativo ou bilheteria do Moviecom Cinemas

