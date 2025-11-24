Obras da nova passarela da Praça Central e de viaduto avançam em Nova Odessa

Executadas pela Concessionária Rumo, intervenções seguem dentro do cronograma; previsão de conclusão da passagem será em janeiro e do viaduto em março de 2026

Leia Mais notícias da cidade e região

A Prefeitura de Nova Odessa informa que as obras executadas pela Concessionária Rumo Malha Paulista S/A no município avançam conforme o cronograma. Com previsão de conclusão em 15 de janeiro, a nova passarela de pedestres já está com as estruturas metálicas posicionadas e o próximo passo é a implantação da iluminação, que contará com energia solar e vai garantir economia e sustentabilidade. A estrutura, que fará a ligação do Centro ao Jardim Flórida, está localizada próxima à Praça Central José Gazzetta.

Outra obra de grande impacto e que também segue o ritmo previsto no cronograma é a duplicação da passagem inferior localizada entre as ruas Azil Martins e Goiânia, popularmente conhecida como “Viaduto do Pezão”. Situada entre o Jardim São Jorge e o Jardim Santa Rosa, a estrutura está sendo ampliada para eliminar desvios obrigatórios, melhorar o fluxo de veículos e garantir mais segurança no trânsito. Até o final do ano, será concluída a fase de concretagem da estrutura. A previsão é que os serviços sejam entregues até março de 2026.

Mobilidade Urbana

Para o prefeito de Nova Odessa Cláudio José Schooder, o Leitinho, ambas as obras vão melhorar a mobilidade urbana e representam um marco importante no desenvolvimento urbano. “A nova passarela vai trazer mais segurança para quem precisa atravessar a linha férrea diariamente, atendendo uma demanda antiga da população, especialmente os moradores da Vila Azenha, Jardim Santa Luiza e Nossa Senhora de Fátima”, destacou ele.

Já a ampliação do “Viaduto do Pezão” vai resolver o problema da população que se desloca em direção à região do Jardim Picerno, em Sumaré, e há anos vem enfrentando congestionamentos e dificuldades de circulação no local”, completou o secretário adjunto de Obras de Nova Odessa, Fábio Henrique Souza.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP