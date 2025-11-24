Jair Bolsonaro vem recusando as refeições da Polícia Federal desde sábado (22) e tem consumido apenas alimentos preparados por familiares e assessores, após checagem. Segundo aliados, o ex-presidente apresenta pouco apetite e mantém cardápio simples, como pão com ovo e café com leite.
Michelle Bolsonaro tem feito visitas frequentes. Ele segue calmo em cela especial enquanto aguarda o andamento dos embargos no processo em que foi condenado.
Cadeia pra Bolsonaro
JB está preso preventivamente desde sábado, 22 de novembro de 2025, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A prisão foi mantida por unanimidade pela Primeira Turma do STF nesta segunda-feira (24).
O principal motivo da prisão foi a tentativa de violação da tornozeleira eletrônica que ele utilizava sob medidas cautelares, além do risco de fuga e a suspeita de que ele estaria utilizando as redes sociais de aliados para instigar ataques ao STF.
