Jair Bolsonaro vem recusando as refeições da Polícia Federal desde sábado (22) e tem consumido apenas alimentos preparados por familiares e assessores, após checagem. Segundo aliados, o ex-presidente apresenta pouco apetite e mantém cardápio simples, como pão com ovo e café com leite.

Michelle Bolsonaro tem feito visitas frequentes. Ele segue calmo em cela especial enquanto aguarda o andamento dos embargos no processo em que foi condenado.

Cadeia pra Bolsonaro