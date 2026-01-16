Atrações gratuitas inspiradas em circo animam férias no Shopping ParkCity Sumaré

Show de mágica, pintura facial e oficinas de malabares são algumas das atividades da programação, na Praça de Alimentação

É tempo de férias. De trocar a rotina de estudos por diversão, aventuras e descobertas. E para tornar este período de descanso ainda mais inesquecível, o Shopping ParkCity Sumaré traz todo o universo mágico do circo para encantar e animar a criançada.

Nas Incríveis Férias do Shopping ParkCity, que começaram nesta quinta-feira, 15/1, os pequenos irão curtir uma programação repleta de atividades inspiradas no ambiente circense, como show de mágica, pintura facial, oficinas de malabares, entre outras recreações.

Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré, explica que as atividades serão realizadas das 14h às 18h, sempre de quinta-feira a domingo, na Praça de Alimentação. A programação segue até o dia 1/2 e é gratuita.

“As brincadeiras inspiradas no mundo circense chegam para reforçar as atrações de férias que o Shopping preparou para receber o público neste período de recesso escolar. Aqui, a criançada encontrará várias opções para se divertir e experimentar momentos de muita alegria”, comenta Gisele.

O Parque de Brinquedos Infláveis Especiais, localizado na Alameda ParkCity, é outra atração voltada para crianças de todas as idades. O parque tem brinquedos de diversos tipos e funciona das 12h às 22h.

E neste final de semana, o Shopping ParkCity Sumaré promove mais uma edição do Encontro de Fãs Harry Potter. O evento é gratuito e será realizado em um espaço tematizado em frente à loja American Shoes, nos dias 17 e 18/1, sábado e domingo, das 10h às 22h. O encontro reúne diversos stands de expositores que trazem produtos oficiais da franquia Harry Potter para venda, além de muitas outras atrações que encantam o público.

“Com experiências e atrações para toda a família, o Shopping ParkCity Sumaré é o lugar ideal para viver momentos únicos nestas férias e construir memórias inesquecíveis”, comenta Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento.

PROGRAMAÇÃO – FÉRIAS NO SHOPPING PARKCITY

15/1

Desfile circense no shopping

Oficina de pintura facial

16/1

Oficina de bambolê circense

17/1

Oficina de malabares com bolinhas

18/01

Oficina de nariz de palhaço

Oficina de expressão facial

22/01

Oficina de pratinhos giratórios

23/1

Oficina de acrobacias no solo

24/1

Oficina de malabares com materiais recicláveis

25/1

Show de mágica circense

Oficina de truques de mágica

29/01

Oficina de perna de pau

30/1

Oficina de malabares com fitas (swing poi)

31/01

Oficina de confecção de chapéu de palhaço

1/2

Desfile circense no shopping

Sessão de fotos com personagens

Quando: de 15/1 a 1/2, de quinta-feira a domingo.

Horário: 14h às 18h.

Local: Praça de Alimentação.

Evento gratuito. Vagas limitadas.

