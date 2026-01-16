Segundo dados do Procon, aumentou em 52% as queixas registradas contra oficinas mecânicas no Estado de SP, nos últimos dois anos. Foram 801 queixas em 2024 x 1224 computadas em 2025, demonstrando a insatisfação de quem precisa levar o carro para a oficina.

Principais reclamações nas oficinas:

43% alegam má qualidade do serviço entregues pelas oficinas mecânicas;

50,4% na demora na montagem ou montagem incompleta;

78,6% em ofertas não cumpridas, serviços não fornecidos e vendas enganosas;

104,9% dizem que o serviço não foi realizado no prazo ou foi entregue de forma incompleta;

“O consumidor está sendo seduzido por ofertas e, ao mesmo tempo, induzido a fechar serviços automotivos desnecessários e/ou que não precisariam ser feitos naquele momento. É o que chamamos de ´empurrometria´. Em nossas escolas, a formação que damos vai na contramão dessa cultura que foi implantada no mercado.

Ensinamos para o futuro mecânico valores, a importância de ser transparente, não ficar empurrando serviços que o carro não precisa naquele momento, não enganar o cliente. As mulheres são as mais vulneráveis e facilmente enganadas, infelizmente”, afirma Sandra Nalli, CEO e fundadora da Oficina Verde, que pertence ao Grupo Escola do Mecânico.

Desde a fundação da escola em 2011, mais de 120 mil alunos já foram qualificados. Hoje, conta com mais de 50 escolas em todo País, entre rede própria e unidades franqueadas.

Crescimento de 16% em faturamento comparado a 2024.

– Em 2024 foram 15.314 alunos;

– Em 2025 totalizamos 19.245 alunos, um avanço de 19% na base — consolidando a Escola do Mecânico como a principal porta de entrada do setor automotivo;

– Mecânica Automotiva e Diagnóstico cursos mais procurados, representando 40% das matrículas;

– 6,4% de crescimento na procura por cursos de especialização e alta tecnologia.