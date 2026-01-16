Praça de Esportes do São Pedro terá novo sistema de monitoramento

Prefeitura de Americana implanta ferramenta para reforçar a segurança no espaço

A Praça de Esportes Marco Antônio Gobbo, localizada no bairro Jardim São Pedro, em Americana, receberá um novo sistema integrado de monitoramento eletrônico e alarme, com o objetivo de reforçar a segurança do espaço e oferecer mais tranquilidade aos usuários. O aviso de dispensa de licitação para a contratação do serviço foi publicado no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (14). A implantação completa do sistema inclui o fornecimento de equipamentos, materiais, acessórios e a execução de serviços especializados.

Com investimento de aproximadamente R$ 14 mil, o sistema vai permitir um controle mais eficiente do espaço esportivo, contribuindo para a preservação do patrimônio público e para a segurança de atletas, servidores e da comunidade que frequenta o local.

O secretário de Esportes de Americana, Marcio Leal, destaca que a iniciativa faz parte de um conjunto de ações voltadas à melhoria na segurança dos equipamentos esportivos do município. “Nosso objetivo é garantir que os espaços esportivos estejam cada vez mais seguros e bem cuidados. O novo sistema de monitoramento é uma medida importante para proteger o patrimônio público, evitar danos e inibir ações de vandalismo, proporcionando mais tranquilidade e garantindo que o local esteja sempre em boas condições de uso para os atletas e a comunidade”, afirma.

Além do sistema de segurança, equipes da Prefeitura estiveram no local nesta quarta-feira realizando as escavações no solo para a instalação dos suportes dos alambrados que vão compor a construção das novas quadras de areia, destinadas à prática de vôlei de praia. O espaço já havia recebido a implantação do Espaço Kids, ampliando as opções de lazer e convivência para as famílias que frequentam a praça.

As intervenções fazem parte das melhorias em andamento no local, que contam com investimento de aproximadamente R$ 160 mil: R$ 90 mil do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU), via Secretaria de Planejamento, para implantação do Espaço Kids e alambrados; R$ 30 mil da Secretaria de Esportes; R$ 20 mil da Pura Construtora, por meio do Programa Amigo do Esporte (PAE); e R$ 20 mil provenientes da Copa Terceirão.

