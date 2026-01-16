A diretoria do Rio Branco esteve na sede da ARO Contabilidade para formalizar a renovação do contrato de patrocínio com o clube. A parceria garante a permanência da marca ARO nas camisas do Tigre e presença em ações dentro do estádio ao longo da temporada.

O encontro contou com a recepção de Cristiano Aro e Júnior, do marketing. A renovação sinaliza estabilidade fora de campo e fortalecimento institucional do RB, que segue estruturando seu projeto esportivo para 2026.

Rio Branco na série A3

A Série A3 do Paulistão 2026 estreia oficialmente em 23 de janeiro de 2026, com jogos como XV de Jaú x União São João e Paulista x Itapirense, e se estende até 26 de abril para a final, mantendo o formato de turno único seguido por mata-mata, com os oito melhores avançando para as quartas de final e todos os jogos transmitidos ao vivo.

Transmissão: Todos os jogos serão transmitidos ao vivo pelos canais oficiais do Paulistão e Ulisses TV no YouTube.

Formato: 16 times, turno único (todos contra todos), e os 8 melhores vão para o mata-mata (quartas, semi e final).

Finais: Previstas para 26 de abril, com a fase eliminatória começando em 29 de março.