Clientes da CPFL foram a agências da região reclamar no atraso do recebimento das contas de janeiro. Semana passada a empresa enviou nota falando do atraso por conta da greve dos correios.

Esta semana foram enviados comunicados falando dos atrasos e afirmando que não serão cobrados juros e multas na contas pagas até o dia 31 de janeiro.

Nota da CPFL

A CPFL Paulista orienta seus clientes que ainda não receberam a fatura impressa em razão da greve dos Correios a acessarem os canais digitais da companhia para emitir gratuitamente a segunda via da conta de energia elétrica. A iniciativa permite manter a organização financeira, evitar acúmulo de pagamentos e garantir a regularidade do consumo, sem a necessidade de aguardar a entrega da fatura impressa.

A paralisação pode gerar reflexos pontuais na entrega das contas em papel, sem qualquer relação com os processos de leitura, faturamento ou cobrança da distribuidora, que seguem normalmente. Para garantir tranquilidade aos clientes, não haverá cobrança de juros, multa ou qualquer penalidade para os clientes impactados pela greve dos Correios.

www.cpfl.com.br ou aplicativo CPFL Energia, que funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana. O acesso a segunda via está disponível pelo WhatsApp (19) 99908-8888, siteou aplicativo CPFL Energia, que funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana.