No último domingo, 11, um dos trens da frota da BYD Skyrail, que irá operar na Linha 17-Ouro, realizou de forma inédita sua primeira viagem até o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O deslocamento representa um avanço significativo no cronograma do projeto e consolida uma etapa estratégica na integração do aeroporto ao sistema metroferroviário da capital paulista, aproximando a cidade de uma mobilidade urbana mais eficiente, moderna e sustentável.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Durante todo o trajeto, a composição foi movimentada exclusivamente por baterias, sem necessidade de alimentação externa por trilho de energia. Esse é um dos principais diferenciais do SkyRail, o monotrilho suspenso tipo straddle da BYD, que alia flexibilidade operacional, menor impacto urbano e alta eficiência energética, além de contribuir diretamente para a redução de emissões de poluentes no transporte público.

“Nosso compromisso é levar aos brasileiros soluções baseadas em inovação, capazes de atender diferentes necessidades de mobilidade, do transporte individual ao coletivo. A chegada do trem da Linha 17-Ouro ao Aeroporto de Congonhas materializa esse compromisso e representa um marco importante do projeto. Hoje, vemos essa tecnologia se consolidar na prática, com trens totalmente automatizados e equipados com baterias recarregáveis que permitem operação autônoma em situações críticas. Esse avanço coloca São Paulo entre as cidades pioneiras da América Latina na adoção de soluções metroferroviárias modernas, sustentáveis e eficientes”, afirma Alexandre Barbosa, diretor técnico da BYD SkyRail no Brasil.

Atualmente, 8 trens BYD SkyRail estão no Brasil, nova composição está a caminho, China

As demais unidades seguem em fase final de produção. O sistema foi projetado para operar com 14 trens, cada um composto por cinco vagões, e tem capacidade para transportar até 100 mil passageiros por dia. Cada composição conta com 114 assentos, sendo 21 nos vagões das extremidades e 24 nos vagões centrais, e capacidade total para até 616 passageiros, incluindo áreas acessíveis.

O cronograma geral das obras segue conforme o previsto. A partir de março, o Governo do Estado de São Paulo deve iniciar os testes com operação assistida, já com passageiros. O início da operação comercial está previsto para o segundo semestre de 2026.

A Linha 17-Ouro terá 6,7 quilômetros de extensão e fará a ligação do Aeroporto de Congonhas às linhas 5-Lilás e 9-Esmeralda da ViaMobilidade, ampliando significativamente a integração do transporte público na zona sul da capital. Nesta primeira fase, estão previstas as estações Morumbi, Chucri Zaidan, Vila Cordeiro, Campo Belo, Vereador José Diniz, Brooklin Paulista, Aeroporto de Congonhas e Washington Luís.

Os trens da BYD Skyrail são totalmente automáticos (sistema UTO, sem operador a bordo) e utilizam tecnologia CBTC, que permite a redução do intervalo entre composições, maior eficiência e segurança operacional. As unidades contam ainda com janelas panorâmicas, velocidade de até 80 km/h, baterias para situações emergenciais e janelas basculantes para ventilação, proporcionando mais conforto e segurança aos usuários.

Com atuação global, a BYD investe em soluções que consolidam sua posição como líder mundial na eletrificação do setor de transportes e na vanguarda da transição para uma mobilidade mais sustentável. A companhia acredita que o transporte elétrico é um dos principais vetores para a descarbonização das áreas urbanas e para a melhoria da qualidade de vida nas cidades.

Nesse contexto, o SkyRail se destaca como um sistema de transporte público limpo, silencioso, eficiente e de menor custo em comparação a outras tecnologias, contribuindo diretamente para a redução de congestionamentos e emissões. Ao avançar com a implantação da Linha 17-Ouro em São Paulo, a BYD reforça seu compromisso com soluções tecnológicas e ambientalmente responsáveis, contribuindo para um sistema de mobilidade urbana mais moderno, integrado e sustentável.

SOBRE A BYD

A BYD é líder global na produção de veículos elétricos e híbridos plug-in. Com mais de 10 anos de atuação no Brasil, mantém fábricas de módulos fotovoltaicos e chassis de ônibus elétricos em Campinas (SP), baterias em Manaus (AM) e veículos de passeio eletrificados em Camaçari (BA). A empresa também atua em sistemas de armazenamento de energia e em soluções de transporte sobre trilhos, sendo responsável pelo desenvolvimento do monotrilho da Linha 17–Ouro do Metrô, em São Paulo. Em 2025, alcançou a marca de 100 mil veículos 100% elétricos vendidos no Brasil e segue firme em sua missão de ajudar a reduzir a temperatura da Terra em 1 °C.