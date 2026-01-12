A Prefeitura de Sumaré realizou no sábado (10), a primeira edição do ano da “Operação Sossego”. A ação aconteceu no Portal Bordon, região do Picerno, e teve como objetivo coibir aglomeração de pessoas e veículos que causam som perturbador aos moradores.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A operação faz parte do projeto Sumaré mais Segura, instituído no município pelo prefeito Henrique do Paraíso, com objetivo de ofertar mais tranquilidade e bem-estar aos munícipes.

Além de encerrar os pontos com aglomeração de pessoas, são verificados alvarás dos estabelecimentos e documentação de veículos e condutores.

A ação conta com a participação da Polícia Municipal, Polícia Militar, fiscais municipais e SMMUR (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural) e visa inibir pancadões, fluxos, desrespeito às normas de convivência e demais situações de perturbação do sossego.

Fala secretário pela Prefeitura

“Iniciamos a Operação Sossego, juntamente com a PM, para inibir a aglomeração de pessoas em determinados locais e perturbação do sossego, respeitando a lei e garantindo o bem-estar da população. A operação cumpriu seu papel de preservar a ordem e garantir tranquilidade às famílias”, afirmou o secretário municipal de Segurança, Jeverson Eclair Soares.

Reclamações e denúncias podem ser feitas para o 190 (Polícia Militar), 0800-770-0770 (Ouvidoria Municipal) ou 3873-2656 (Polícia Municipal).