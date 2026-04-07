Um roubo audacioso chamou atenção em Americana. O motorista de uma Porsche avaliada em cerca de R$ 800 mil foi surpreendido por um criminoso que estaria disfarçado.

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O assaltante estaria em uma motocicleta com baú de delivery na Rua Fortunato Faraone, no Jardim Girassol, região central da cidade.

A ação ocorreu por volta das 20h00 da última quinta-feira. Câmeras registraram o momento em que o carro desacelera e o suspeito se aproxima anunciando o assalto.

Foram levados relógio, anel de ouro e celular. O criminoso fugiu e não foi localizado e nem identificado.

Audácia ainda investigada

O caso segue sob investigação.

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