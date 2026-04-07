Gutão pede que a Prefeitura notifique CPFL para limpar área no Jd. da Balsa II

O vereador Gutão do Lanche (Agir) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando que a prefeitura notifique a CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) para que execute a limpeza de área pública onde estão instaladas torres de alta tensão na Avenida Luiz Bassette, no Jardim da Balsa II.

O parlamentar foi procurado por moradores da região que relataram a presença de mato alto no local e, em visita ao espaço, constatou que a área necessita de intervenções. “Em visita ao bairro, notei a necessidade de limpeza e capinação, uma vez que a área se encontra com acúmulo de mato, comprometendo a mobilidade e a segurança dos pedestres, além de representar risco à saúde pública, com possibilidade de proliferação de insetos e animais peçonhentos”, afirma Gutão.

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Materiais inservíveis

O vereador também é autor de uma indicação solicitando à prefeitura a remoção de materiais inservíveis ao lado do Ecoponto do Jardim da Paz, em área localizada no final das ruas Bondade, Plenitude e Aliança.

No documento, Gutão relata que foi procurado por moradores da região que solicitaram a retirada dos materiais. “A adoção da medida é necessária para coibir o descarte irregular de resíduos e entulhos, além de evitar a proliferação de insetos e animais peçonhentos que podem colocar em risco a saúde da população local”, afirma.

As indicações estão relacionadas na pauta da sessão ordinária de terça-feira (7) e encaminhadas ao Poder Executivo para análise e atendimento.

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