Com apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, o Feirão Casa Paulista realizou 636 atendimentos e resultou no fechamento de 47 contratos para aquisição do primeiro imóvel durante três plantões promovidos em março.

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A ação foi realizada em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo e a Construtora Itajaí.

O secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Cezaretto, ressaltou a importância da iniciativa voltada às famílias inscritas no Cadastro Habitacional do município.

“As famílias tiveram a oportunidade de participar do Feirão, intermediado pela Secretaria de Habitação, que disponibilizou cartas de crédito no valor de R$ 13 mil cada, por meio do programa Casa Paulista do governo estadual, viabilizando o sonho da aquisição do primeiro imóvel para 47 famílias inscritas no Cadastro Habitacional do município. Os atendimentos nos plantões foram fundamentais para esclarecer dúvidas e apresentar as oportunidades de negócios para mais de 600 pessoas. Agradecemos às equipes do Casa Paulista e da Construtora Itajaí pelas parcerias em prol da população”, disse Cezaretto.

O atendimento desta edição do Feirão foi destinado a interessados com renda familiar de até três salários mínimos, com o objetivo de viabilizar a emissão de Certificados de Subsídio do programa Casa Paulista. Foram negociadas unidades de apartamentos do empreendimento Condomínio Iracema, no Jardim da Balsa.

Feirão Casa Paulista

Durante os plantões também foram realizados atendimentos para novos inscritos no Cadastro Habitacional. As inscrições podem ser feitas pelo site inscricaohabitacao.americana.sp.gov.br ou presencialmente na Secretaria de Habitação (Avenida Brasil, nº 1.293, Jardim São Paulo), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

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