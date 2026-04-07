Uma nova conquista para a segurança pública de Americana e região foi confirmada com a destinação de uma base comunitária móvel.

O recurso foi viabilizado pelo deputado federal Marcos Pereira, a partir de articulação direta de Ricardo Molina.

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A verba foi indicada junto ao Ministério da Justiça e será utilizada na compra de um veículo para funcionar como Base Comunitária Móvel da Polícia Militar, ampliando o policiamento preventivo e a presença das equipes nos bairros.

A solicitação do recurso partiu do suplente de vereador Tim Estopa, do Republicanos, que atua nos bairros Cidade Jardim, Mathiensen, Jardim dos Lírios, Parque Novo Mundo, Parque Universitário e Terra América.

Molina com Marcos Pereira

A demanda foi levada ao Ricardo Molina, que articulou junto ao deputado Marcos Pereira a liberação do recurso.

Ao comentar a conquista, Ricardo Molina destacou a importância da união de forças. “Esse é um trabalho em conjunto, ouvindo quem está nos bairros e transformando a demanda em resultado. Seguimos firmes buscando mais investimentos para Americana e toda região”, afirmou.

Prof Juliana pede informações de serviços de telessaúde em Americana

A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre a implantação, o funcionamento e a cobertura dos serviços de telessaúde na rede pública municipal de saúde.

No documento a parlamentar explica que a utilização da telessaúde (prestação de serviços de saúde à distância, utilizando tecnologias de informação e comunicação) é uma importante estratégia de modernização da rede pública, permitindo maior integração entre os níveis de atenção, apoio diagnóstico mais ágil e atendimento remoto qualificado.

“A transformação digital na saúde é um recurso importante para melhorar processos e encurtar filas de espera no atendimento. Por isso, apresentei um pedido de informação junto à prefeitura para saber se os serviços de telemedicina se encontram regulamentados e com protocolos de atendimento já instituídos para garantir a segurança dos pacientes”, afirma Juliana.

A autora pergunta se existe protocolo de funcionamento da sala exclusiva de telemedicina para a realização dos atendimentos; qual o volume mensal de atendimentos de telemedicina realizados em 2025/2026; se está instituída normativa para mensurar critérios auditáveis em relação ao atendimento de telessaúde e se já se encontra em funcionamento o Projeto TeleUTI.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (07). Se aprovado será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

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